ДТЕК Нафтогаз завершив буріння надглибокої свердловини на Мачухському газоконденсатному родовищі.

ДТЕК Нафтогаз завершив буріння свердловини №59 глибиною 5245 м на Мачухському газоконденсатному родовищі.

Повідомляє ДТЕК.

Газові поклади Мачухського родовища мають карбонатну природу і характеризуються аномально високими пластовими тисками – понад 1000 атм і температурою на забої 160-170° С. Тому для ефективного освоєння запасів потрібні унікальний технологічний підхід та інноваційні рішення.

За рахунок використання провідних технологій термін буріння був скорочений до 141 діб. Раніше такі свердловини на родовищі будувалися до року і більше. Буровим підрядником виступило ТОВ «Сервіс-Ойл» з установкою Drillmec-350, оснащеною системою верхнього приводу Top Drive. Долотний сервіс забезпечила компанія NOV. Традиційно бурові розчини, включаючи вуглеводневі інвертні емульсії, були надані компанією «Геосінтез-Інженіринг». Управління траєкторією стовбура свердловини, автоматичний контроль вертикальності, оптимізацію забійних параметрів і процесу буріння здійснила Schlumberger із застосуванням RSS, LWD і системи технологічних датчиків на забої.

Вперше на Мачухському родовищі буріння секції 8,5″ також велося на вуглеводневому розчині, завдяки чому вдалося мінімізувати ризики і скоротити час будівництва секції на 11 діб. При цьому якість кріплення експлуатаційної колони за даними акустичного контролю цементування є найкращою на родовищі.

Раніше Термінал писав, що ДТЕК Нафтогаз пробурить п’ять глибоких свердловин у 2020 році.