ДТЕК Нафтогаз завершив буріння надглибокої свердловини на Мачухському газоконденсатному родовищі.

Обновлено: Октябрь 20, 2020. Тэги: , ,

ДТЕК Нафтогаз завершив буріння надглибокої свердловини на Мачухському газоконденсатному родовищі.

ДТЕК Нафтогаз завершив буріння свердловини №59 глибиною 5245 м на Мачухському газоконденсатному родовищі.

Повідомляє ДТЕК.

Газові поклади Мачухського родовища мають карбонатну природу і характеризуються аномально високими пластовими тисками – понад 1000 атм і температурою на забої 160-170° С. Тому для ефективного освоєння запасів потрібні унікальний технологічний підхід та інноваційні рішення.

За рахунок використання провідних технологій термін буріння був скорочений до 141 діб. Раніше такі свердловини на родовищі будувалися до року і більше. Буровим підрядником виступило ТОВ «Сервіс-Ойл» з установкою Drillmec-350, оснащеною системою верхнього приводу Top Drive. Долотний сервіс забезпечила компанія NOV. Традиційно бурові розчини, включаючи вуглеводневі інвертні емульсії, були надані компанією «Геосінтез-Інженіринг». Управління траєкторією стовбура свердловини, автоматичний контроль вертикальності, оптимізацію забійних параметрів і процесу буріння здійснила Schlumberger із застосуванням RSS, LWD і системи технологічних датчиків на забої.

Вперше на Мачухському родовищі буріння секції 8,5″ також велося на вуглеводневому розчині, завдяки чому вдалося мінімізувати ризики і скоротити час будівництва секції на 11 діб. При цьому якість кріплення експлуатаційної колони за даними акустичного контролю цементування є найкращою на родовищі.

Раніше Термінал писав, що ДТЕК Нафтогаз пробурить п’ять глибоких свердловин у 2020 році.

 

Автор:

(Всего статей: 9225)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: