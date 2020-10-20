США расширили санкции по «Северному потоку 2″

Обновлено: Октябрь 20, 2020. Тэги: ,

США расширили санкции по «Северному потоку 2″

Санкции США по «Северному потоку 2″ распространены на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода, говорится в обновленных пояснениях к санкциям, опубликованных во вторник на сайте госдепартамента.

Передает Прайм.

«Такие действия, подлежащие санкциям,.. могут включать, но не ограничиваться этим, предоставление услуг или мощностей для модернизации или установки оборудования для этих судов или финансирование модернизации или установки оборудования для этих судов», — говорится в документе.

Как отмечает агентство Блумберг, российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» должно быть переоборудовано для выполнения задач по завершению проекта.

Ранее сообщалось, что «Академик Черский» и другие суда находятся напротив Куршской косы недалеко от Калининграда.

Судно снабжения «Финвал» приблизилось к возможному трубоукладчику «Северного потока 2″ «Академик Черский» и перешло в режим проведения испытаний, в то время как сам «Черский» пребывает в режиме ограниченной маневренности.

Недалеко от «Академика Черского» стоят также снабженцы «Балтийский исследователь» и «Умка» Морспасслужбы, которые ранее уже участвовали в работах на «Северном потоке 2″. Кроме того, близ Калининграда по-прежнему находятся суда «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремет», которые также могут быть задействованы на проекте.

Ранее Терминал писал, что Газпром оштрафован на $7,6 млрд за «Северный поток — 2».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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