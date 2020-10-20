США расширили санкции по «Северному потоку 2″

Санкции США по «Северному потоку 2″ распространены на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода, говорится в обновленных пояснениях к санкциям, опубликованных во вторник на сайте госдепартамента.

Передает Прайм.

«Такие действия, подлежащие санкциям,.. могут включать, но не ограничиваться этим, предоставление услуг или мощностей для модернизации или установки оборудования для этих судов или финансирование модернизации или установки оборудования для этих судов», — говорится в документе.

Как отмечает агентство Блумберг, российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» должно быть переоборудовано для выполнения задач по завершению проекта.

Ранее сообщалось, что «Академик Черский» и другие суда находятся напротив Куршской косы недалеко от Калининграда.

Судно снабжения «Финвал» приблизилось к возможному трубоукладчику «Северного потока 2″ «Академик Черский» и перешло в режим проведения испытаний, в то время как сам «Черский» пребывает в режиме ограниченной маневренности.

Недалеко от «Академика Черского» стоят также снабженцы «Балтийский исследователь» и «Умка» Морспасслужбы, которые ранее уже участвовали в работах на «Северном потоке 2″. Кроме того, близ Калининграда по-прежнему находятся суда «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремет», которые также могут быть задействованы на проекте.

Ранее Терминал писал, что Газпром оштрафован на $7,6 млрд за «Северный поток — 2».