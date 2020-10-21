2020-10-21: Нефть Brent торгуется ниже $43 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в среду утром в ходе торгов изменились в цене до 42,92 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,56%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 41,50 доллара за баррель, потеряв 0,48%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются сегодня на данных Американского института нефти (API) о росте нефтяных запасов в США, пишет «Investing.com».

Стоимость декабрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:21 мск составила $42,83 за баррель, что на $0,33 (0,76%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,54 (1,3%), до $43,16 за баррель.

Цена фьючерсов на на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $41,42 за баррель, что на $0,28 (0,67%) ниже уровня предыдущей сессии. Накануне декабрьский контракт прибавил в цене $0,64 (1,6%) и достиг $41,7 за баррель. Ноябрьский фьючерс на WTI, срок действия которого истек во вторник, завершил торги ростом на $0,63 (1,5%).

API вчера сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 16 октября, выросли на 584 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов — на 6 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,2 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на 1,9 млн баррелей, бензина — на 1,6 млн баррелей, дистиллятов — на 3 млн баррелей. Минэнерго обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране сегодня в 17:30 мск.

Давление на нефтяные цены также оказывают сообщения о росте добычи в Ливии. Как отмечает S&P Global Platts, добыча нефти и конденсата в стране за месяц выросла более чем в четыре раза — до 500 тыс. б/с. По информации источников агентства, в понедельник вечером возобновилась добыча на месторождении Абу-Аттифель, которая может достичь 70 тыс. б/с.

Однако рынок сохраняет оптимизм, рассчитывая, что ОПЕК+ пересмотрит запланированное увеличение добычи на 2 млн б/с, несмотря на отсутствие явных признаков подобных намерений после заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) 19 октября.

«Если рост добычи в Ливии и темпы восстановления спроса в мире станут проблемой для нефтяных цен, недавние вмешательства ОПЕК говорят о высокой вероятности ответных действий», — считает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.