Кабмін схвалив законопроект щодо відновлення ЕСКО-механізму у бюджетній сфері

Обновлено: Октябрь 21, 2020. Тэги: , ,

Кабмін схвалив законопроект щодо відновлення ЕСКО-механізму у бюджетній сфері

Проєкт  Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» схвалено на засіданні Уряду 21 жовтня. Мета законопроєкту — відновити ЕСКО-механізм у бюджетній сфері, на об’єктах державної та комунальної форми власності.

Інформує Міненерго.

Прийняття законопроєкту дасть «зелене» світло для запровадження численних нових ЕСКО-контрактів з метою підвищення енергоефективності шкіл, дитсадків та інших бюджетних установ.

«Укладання енергосервісних договорів (ЕСКО-механізм) є одним із ефективних інструментів підвищення енергетичної ефективності бюджетних установ. Механізм полягає в тому, що виконавець енергосервісу реалізує енергоефективні заходи, гарантує досягнення певного рівня економії енергоресурсів та повертає вкладені інвестиції за рахунок отриманої економії витрат на оплату спожитих паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг протягом строку дії енергосервісного договору», — наголощуєся у повідомленні.

З кінця 2017 року станом на сьогодні оголошено більше 1200 тендерів та укладено 548 енергосервісних договорів на суму понад 1,25 млрд гривень. За результатами вже впроваджених ЕСКО-проєктів економія енергоспоживання складає від 20% до 70%.

Відновлення закупівель енергосервісу на основі ЕСКО-механізму дозволить підвищити рівень енергоефективності та сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів.

Раніше Термінал писав, що ЕСКО-контракти у бюджетній сфері буде відновлено та поширено на об’єкти ТКЕ і водоканали.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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