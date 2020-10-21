Кабмін схвалив законопроект щодо відновлення ЕСКО-механізму у бюджетній сфері

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» схвалено на засіданні Уряду 21 жовтня. Мета законопроєкту — відновити ЕСКО-механізм у бюджетній сфері, на об’єктах державної та комунальної форми власності.

Інформує Міненерго.

Прийняття законопроєкту дасть «зелене» світло для запровадження численних нових ЕСКО-контрактів з метою підвищення енергоефективності шкіл, дитсадків та інших бюджетних установ.

«Укладання енергосервісних договорів (ЕСКО-механізм) є одним із ефективних інструментів підвищення енергетичної ефективності бюджетних установ. Механізм полягає в тому, що виконавець енергосервісу реалізує енергоефективні заходи, гарантує досягнення певного рівня економії енергоресурсів та повертає вкладені інвестиції за рахунок отриманої економії витрат на оплату спожитих паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг протягом строку дії енергосервісного договору», — наголощуєся у повідомленні.

З кінця 2017 року станом на сьогодні оголошено більше 1200 тендерів та укладено 548 енергосервісних договорів на суму понад 1,25 млрд гривень. За результатами вже впроваджених ЕСКО-проєктів економія енергоспоживання складає від 20% до 70%.

Відновлення закупівель енергосервісу на основі ЕСКО-механізму дозволить підвищити рівень енергоефективності та сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів.

Раніше Термінал писав, що ЕСКО-контракти у бюджетній сфері буде відновлено та поширено на об’єкти ТКЕ і водоканали.