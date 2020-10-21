Нафтогаз підтримує подальше розширення санкцій США проти Північного потоку 2

Обновлено: Октябрь 21, 2020. Тэги: , ,

Нафтогаз підтримує подальше розширення санкцій США проти Північного потоку 2

Нафтогаз підтримує рішення Сполучених Штатів розширити санкції проти Північного потоку 2.

Нагадаємо, Державний департамент оприлюднив нові інструкції щодо застосування санкцій, які розширюють перелік суб’єктів, що надають підтримку російським трубоукладальним суднам, залученим до будівництва Північного потоку 2.

Відповідно до інструкцій обов’язкове застосування санкцій США проти Північного потоку 2 «поширюється на іноземні фірми або фізичних осіб, які надають певні послуги чи товари, що є необхідними або важливими для забезпечення або роботи судна, залученого до прокладання труб для подібних проектів. Дії, що є підставою для застосування санкцій, передбачених PEESA (Закон «Про захист європейської енергетичної безпеки”) або іншими законодавчими актами, можуть включати наступне, але не вичерпуються ним: надання послуг або виробничих потужностей для модернізації таких суден чи встановлення на них обладнання, а також фінансування модернізації таких суден чи встановлення на них обладнання».

Це означає, що США застосовуватимуть санкції до всіх компаній, які надають послуги або сприяють розширенню можливостей російського трубоукладального судна «Академік Черський» чи іншого російського трубоукладального судна, що використовується для будівництва Північного потоку 2.

Крім того, очікується, що до кінця цього року в рамках законопроекту про річний оборонний бюджет США Конгрес ухвалить додаткові санкції проти компаній, що сприяють Північному потоку 2. Ці санкції мають поширюватися на надання страхових послуг російським трубоукладальним суднам, експлуатаційну сертифікацію Північного потоку 2 та різні форми сприяння трубоукладальним роботам для будівництва трубопроводу.

Нафтогаз і надалі тісно співпрацюватиме зі своїми партнерами у Вашингтоні, Брюсселі, Берліні та інших регіонах, щоб не допустити завершення будівництва Північного потоку 2. Спільні зусилля – основа колективної безпеки трансатлантичної спільноти.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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