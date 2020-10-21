Нафтогаз підтримує подальше розширення санкцій США проти Північного потоку 2

Нафтогаз підтримує рішення Сполучених Штатів розширити санкції проти Північного потоку 2.

Нагадаємо, Державний департамент оприлюднив нові інструкції щодо застосування санкцій, які розширюють перелік суб’єктів, що надають підтримку російським трубоукладальним суднам, залученим до будівництва Північного потоку 2.

Відповідно до інструкцій обов’язкове застосування санкцій США проти Північного потоку 2 «поширюється на іноземні фірми або фізичних осіб, які надають певні послуги чи товари, що є необхідними або важливими для забезпечення або роботи судна, залученого до прокладання труб для подібних проектів. Дії, що є підставою для застосування санкцій, передбачених PEESA (Закон «Про захист європейської енергетичної безпеки”) або іншими законодавчими актами, можуть включати наступне, але не вичерпуються ним: надання послуг або виробничих потужностей для модернізації таких суден чи встановлення на них обладнання, а також фінансування модернізації таких суден чи встановлення на них обладнання».

Це означає, що США застосовуватимуть санкції до всіх компаній, які надають послуги або сприяють розширенню можливостей російського трубоукладального судна «Академік Черський» чи іншого російського трубоукладального судна, що використовується для будівництва Північного потоку 2.

Крім того, очікується, що до кінця цього року в рамках законопроекту про річний оборонний бюджет США Конгрес ухвалить додаткові санкції проти компаній, що сприяють Північному потоку 2. Ці санкції мають поширюватися на надання страхових послуг російським трубоукладальним суднам, експлуатаційну сертифікацію Північного потоку 2 та різні форми сприяння трубоукладальним роботам для будівництва трубопроводу.

Нафтогаз і надалі тісно співпрацюватиме зі своїми партнерами у Вашингтоні, Брюсселі, Берліні та інших регіонах, щоб не допустити завершення будівництва Північного потоку 2. Спільні зусилля – основа колективної безпеки трансатлантичної спільноти.