Нафтогаз відтермінував розміщення єврооблігацій

Обновлено: Октябрь 21, 2020. Тэги: , ,

Нафтогаз відтермінував розміщення єврооблігацій

НАК «Нафтогаз України» ухвалив рішення відтермінувати розміщення доларових єврооблігацій, за рахунок яких планувалось залучити не менше 500 млн дол.

США інвестицій на вигідних для Компанії та акціонера умовах, пише Нафтогаз.

Таке рішення було ухвалено через низку негативних новин, пов’язаних з останніми подіями в Україні.

Фінансовий директор Групи Нафтогаз Петер ван Дріл так прокоментував відтермінування випуску євробондів:

«Нафтогаз ухвалив рішення відкласти розміщення єврооблігацій, незважаючи на велику кількість заявок на придбання, та перенести випуск на іншу дату. Нафтогаз був готовий до залучення іноземних інвестицій в Україну. Однак стало зрозуміло, що міжнародні інвестори дедалі більше стурбовані політичною та економічною ситуацією в країні.

Зокрема, інвестори посилаються на бездоказові звинувачення Державної аудиторської служби України та заклики до нехтування вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності.

Інвестори також нагадали, що уважно стежать за реформою корпоративного управління, адже це є критично важливим чинником для розвитку інвестицій в економіку країни.

Другим таким вагомим чинником вони також вважають розвиток відносин України з МВФ.

Ми готові до співпраці з урядом для вирішення всіх цих проблемних питань та прагнемо зробити Україну привабливою для прямих іноземних інвестицій».

«Термінал» писав, за оперативними даними, надходження до державного та місцевих бюджетів від Групи Нафтогаз за січень-вересень 2020 року перевищили 87 млрд грн, з них 39,6 млрд грн — дивіденди за 2019 рік.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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