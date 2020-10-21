Нафтогаз відтермінував розміщення єврооблігацій

НАК «Нафтогаз України» ухвалив рішення відтермінувати розміщення доларових єврооблігацій, за рахунок яких планувалось залучити не менше 500 млн дол.

США інвестицій на вигідних для Компанії та акціонера умовах, пише Нафтогаз.

Таке рішення було ухвалено через низку негативних новин, пов’язаних з останніми подіями в Україні.

Фінансовий директор Групи Нафтогаз Петер ван Дріл так прокоментував відтермінування випуску євробондів:

«Нафтогаз ухвалив рішення відкласти розміщення єврооблігацій, незважаючи на велику кількість заявок на придбання, та перенести випуск на іншу дату. Нафтогаз був готовий до залучення іноземних інвестицій в Україну. Однак стало зрозуміло, що міжнародні інвестори дедалі більше стурбовані політичною та економічною ситуацією в країні.

Зокрема, інвестори посилаються на бездоказові звинувачення Державної аудиторської служби України та заклики до нехтування вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності.

Інвестори також нагадали, що уважно стежать за реформою корпоративного управління, адже це є критично важливим чинником для розвитку інвестицій в економіку країни.

Другим таким вагомим чинником вони також вважають розвиток відносин України з МВФ.

Ми готові до співпраці з урядом для вирішення всіх цих проблемних питань та прагнемо зробити Україну привабливою для прямих іноземних інвестицій».

«Термінал» писав, за оперативними даними, надходження до державного та місцевих бюджетів від Групи Нафтогаз за січень-вересень 2020 року перевищили 87 млрд грн, з них 39,6 млрд грн — дивіденди за 2019 рік.