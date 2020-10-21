Нефть дешевеет в ожидании данных о запасах в США

Нефтяные цены снижаются в ходе торгов на ожиданиях публикации еженедельного отчета Минэнерго США.

Передает Investing.

Стоимость декабрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 14:45 мск составила $42,44 за баррель, что на $0,72 (1,67%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $40,95 за баррель, что на $0,75 (1,8%) ниже уровня предыдущей сессии.

Вчера американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 16 октября, выросли на 584 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов — на 6 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,2 млн баррелей.

Еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США будет опубликован сегодня в 17:30 мск.

Ранее Терминал писал, что спрос на нефть в мире вернется на докризисный уровень к 2023 году — МЭА.