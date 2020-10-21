Нефть дешевеет в ожидании данных о запасах в США

Обновлено: Октябрь 21, 2020. Тэги: ,

Нефть дешевеет в ожидании данных о запасах в США

Нефтяные цены снижаются в ходе торгов на ожиданиях публикации еженедельного отчета Минэнерго США.

Передает Investing.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:45 мск составила $42,44 за баррель, что на $0,72 (1,67%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $40,95 за баррель, что на $0,75 (1,8%) ниже уровня предыдущей сессии.

Вчера американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 16 октября, выросли на 584 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов — на 6 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,2 млн баррелей.

Еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США будет опубликован сегодня в 17:30 мск.

Ранее Терминал писал, что спрос на нефть в мире вернется на докризисный уровень к 2023 году — МЭА.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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