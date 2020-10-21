НКРЕКП планує вдосконалити систему приєднання до електромереж

Обновлено: Октябрь 21, 2020. Тэги: ,

НКРЕКП планує вдосконалити систему приєднання до електромереж

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), планує схвалити зміни до Кодексу систем розподілу (КСР), що стосуються, зокрема, умов приєднання до електромереж.

Відповідний проєкт постанови про внесення змін до КСР, затверджений постановою НКРЕКП №310 від 14 березня 2018 року, внесений до порядку денного засідання регулятора в середу, 21 жовтня.

У разі схвалення проєкт буде розміщений на сайті регулятора для внесення зауважень і пропозицій.

Згідно з обґрунтуванням до проєкту постанови, він розроблений у зв’язку з необхідністю удосконалення норм КСР і відповідно до пропозицій Національної ради реформ від 29 вересня.

Змінами, зокрема, передбачається визначити як публічні договори про стандартне / нестандартне приєднання до електромереж оператором системи розподілу. Крім того, планується скорочення переліку документів до заяви про приєднання і спрощення для замовника приєднання акцептування умов договору про приєднання. Крім цього, проєктом постанови встановлюється порядок набуття статусу малої системи розподілу.

Автор:

(Всего статей: 9233)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: