НКРЕКП планує вдосконалити систему приєднання до електромереж

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), планує схвалити зміни до Кодексу систем розподілу (КСР), що стосуються, зокрема, умов приєднання до електромереж.



Відповідний проєкт постанови про внесення змін до КСР, затверджений постановою НКРЕКП №310 від 14 березня 2018 року, внесений до порядку денного засідання регулятора в середу, 21 жовтня.

У разі схвалення проєкт буде розміщений на сайті регулятора для внесення зауважень і пропозицій.

Згідно з обґрунтуванням до проєкту постанови, він розроблений у зв’язку з необхідністю удосконалення норм КСР і відповідно до пропозицій Національної ради реформ від 29 вересня.

Змінами, зокрема, передбачається визначити як публічні договори про стандартне / нестандартне приєднання до електромереж оператором системи розподілу. Крім того, планується скорочення переліку документів до заяви про приєднання і спрощення для замовника приєднання акцептування умов договору про приєднання. Крім цього, проєктом постанови встановлюється порядок набуття статусу малої системи розподілу.