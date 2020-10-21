НКРЕКП затвердила вартість послуги Гарантованого покупця

Вартість послуги ГарПока за вересень склала 3,01 млрд грн.



Отримання коштів від оператора системи передачі — обов’язкова передумова для розрахунків Гарантованого покупця з виробниками за «зеленим» тарифом, пише пресслужба ДП.

«Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила розмір вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, яку державне підприємство «Гарантований покупець» надало у вересні 2020 року», — йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення ухвалили на відкритому засіданні Комісії 21 жовтня 2020 року. Вартість послуги Гарантованого покупця за вересень склала 3,01 млрд грн.

Нагадаємо, 20 жовтня 2020 року державне підприємство «Гарантований покупець» здійснило черговий платіж за електроенергію, придбану за «зеленим»тарифом. Виробникам електроенергії з відновлювальних джерел перерахували 233 млн грн. Підприємство продовжує оплачувати електричну енергію, згенеровану з ВДЕ у вересні. З урахуванням поточного платежу за товарну продукцію минулого місяця сплачено близько 2,4 млрд грн. Рівень розрахунку — 51,5%.