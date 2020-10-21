Укренерго приєдналася до Глобального договору ООН в Україні

Приєднання до ініціативи означає визнання та підтвердження дотримання компанією Десяти Принципів Глобального Договору ООН, які стосуються прав людини, трудових відносин, взаємодії з навколишнім середовищем, протидією корупції тощо.

Про це пише пресслужба компанії.

«Бути учасником Глобального договору ООН – велика честь і відповідальність для нас, адже ми приєднались до всесвітньої мережі сталого розвитку. Серед її членів і наші колеги з 50Hertz Transmission GmbH, Energinet, Red Electrica de Espana SAU, Fingrid Oyj, Réseau de Transport d’Electricité, Canacol Energy Ltd, POSCO Energy, енергетичного сектору Siemens тощо», — прокоментував подію голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Відтепер, Укренерго зможе отримувати консультування зі складання нефінансової звітності, використовувати інструменти щодо оцінки гендерної рівності, комплексної оцінки компаній щодо слідування Цілям сталого розвитку та визначення можливостей для реалізації Цілей сталого розвитку у різних напрямках діяльності.

Відтепер Укренерго, приєднавшись до Мережі Глобального договору в Україні, отримало можливість регулярного включення позитивних показників своєї діяльності до загальних показників України, за які держава звітує ООН кожні 5 років.

Мережа Глобального Договору в Україні є офіційним представником глобальної мережі UN Global Compact. Як особлива ініціатива Генерального секретаря ООН, Глобальний договір Організації Об’єднаних Націй — це заклик до компаній погоджувати свою діяльність та стратегію з десятьма універсальними принципами у галузі прав людини, праці, навколишнього середовища та боротьби з корупцією. Створений у 2000 році, мандат Глобального договору ООН полягає в керівництві та підтримці глобальної ділової спільноти у просуванні цілей та цінностей ООН за допомогою відповідальних корпоративних практик. До мережі можуть приєднатись компанії, які працюють відповідно до принципів сталого розвитку. Маючи понад 11 000 компаній та 3000 підписантів, що не є комерційними організаціями, з більш ніж 160 країн світу та понад 60 локальних мереж, це найбільша ініціатива корпоративного сталого розвитку у світі.