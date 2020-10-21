Укренерго пропонує зафіксувати ліміт коштів, які компанія може сплатити ДП «Гарантований покупець» та постачальникам універсальних послуг (ПУП) для компенсації витрат на сплату «зеленого» тарифу у 2021 р.



Про це пише пресслужба Укренерго.

«Укренерго пропонує чітко визначити обсяги компенсації для ВДЕ в тарифі на передачу, а саме — визначити граничний обсяг на рівні суми, закладеної в структуру тарифу на послуги з передачі, оскільки сьогодні відсутня можливість повністю дофінансовувати «зелений» тариф виключно за рахунок тарифу на передачу», — йдеться у повідомленні.

Необхідність такого обмеження зумовлена завеликим навантаженням на учасників ринку, що сплачують тариф на передачу, а також значним погіршенням фінансового стану системного оператора.

Протягом 2020 року кошти для ВДЕ в структурі тарифу на передачу визначалися на обмеженому рівні. Так, загальний обсяг видатків на виплати для «Гарантованого покупця» на весь 2020 рік передбачено на рівні 13,2 млрд грн (без ПДВ).

За словами Укренерго такі заходи дозволять вирішити одразу кілька критично важливих для електроенергетичного ринку завдань, а саме, відкриють можливості для балансування ситуації з розрахунками за «зелений» тариф.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 31 липня підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», ухвалений Верховною Радою 21 липня 2020 року. Цей закон дасть змогу зменшити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій — на 7,5%.