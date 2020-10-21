Укренерго пропонує чітко визначити обсяги компенсації для ВДЕ в тарифі на передачу

Обновлено: Октябрь 21, 2020. Тэги: ,

Укренерго пропонує чітко визначити обсяги компенсації для ВДЕ в тарифі на передачу

Укренерго пропонує зафіксувати ліміт коштів, які компанія може сплатити ДП «Гарантований покупець» та постачальникам універсальних послуг (ПУП) для компенсації витрат на сплату «зеленого» тарифу у 2021 р.

Про це пише пресслужба Укренерго.

«Укренерго пропонує чітко визначити обсяги компенсації для ВДЕ в тарифі на передачу, а саме — визначити граничний обсяг на рівні суми, закладеної в структуру тарифу на послуги з передачі, оскільки сьогодні відсутня можливість повністю дофінансовувати «зелений» тариф виключно за рахунок тарифу на передачу», — йдеться у повідомленні.

Необхідність такого обмеження зумовлена завеликим навантаженням на учасників ринку, що сплачують тариф на передачу, а також значним погіршенням фінансового стану системного оператора.

Протягом 2020 року кошти для ВДЕ в структурі тарифу на передачу визначалися на обмеженому рівні. Так, загальний обсяг видатків на виплати для «Гарантованого покупця» на весь 2020 рік передбачено на рівні 13,2 млрд грн (без ПДВ).

За словами Укренерго такі заходи дозволять вирішити одразу кілька критично важливих для електроенергетичного ринку завдань, а саме, відкриють можливості для балансування ситуації з розрахунками за «зелений» тариф.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 31 липня підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», ухвалений Верховною Радою 21 липня 2020 року. Цей закон дасть змогу зменшити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій — на 7,5%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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