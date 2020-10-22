2020-10-22: Нефть Brent упала в цене ниже $42 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в четверг утром в ходе торгов изменилась в цене до 41,46 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,65%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 39,73 доллара за баррель, потеряв 0,75%.

Цены на нефть продолжают снижаться после падения накануне на данных Минэнерго США о росте запасов бензина в стране, пишет «Investing.com».

Министерство энергетики США сообщило в среду, что запасы бензина в стране на прошлой неделе выросли на 1,9 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов на 1,6 млн баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник также сообщил, что запасы бензина в США уменьшились на 1,6 млн баррелей.

Согласно данным Минэнерго, спрос на бензин в США на минувшей неделе сократился на 290 тыс. б/с — до минимальных с 12 июня 8,29 млн б/с.

По словам аналитика AxiCorp Стивена Иннса, которого цитирует S&P Global Platts, данные о сокращении потребления бензина стали «самыми обескураживающими» для нефтяных цен на фоне «всех опасений по поводу того, что COVID-19 снова начинает негативно влиять на потребительское поведение».

В то же время, Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти в стране на 1 млн баррелей. Однако эти данные не смогли поддержать настроения трейдеров.

Обеспокоенность рынка также вызывает восстановление добычи нефти в Ливии. Вице-премьер правительства национального согласия Ливии Ахмед Майтыг заявил, что добыча в стране уже достигла 500 тыс. б/с и к концу октября будет составлять 550-560 тыс. б/с, пишет газета The Libya Observer. По его словам, к концу текущего года в Ливии будет добываться 1 млн баррелей нефти в сутки.

Стоимость декабрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:39 мск в четверг составляет $41,53 за баррель, что на $0,20 (0,48%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,43 (3,3%).

Цена фьючерсов на на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась $0,23 (0,57%) и составляет $39,80 за баррель. Накануне они подешевели на $1,67 (4%).