2020-10-22: Нефть Brent упала в цене ниже $42 за баррель

Обновлено: Октябрь 22, 2020. Тэги: , , , , , ,

2020-10-22: Нефть Brent упала в цене ниже $42 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в четверг утром в ходе торгов изменилась в цене до 41,46 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН  со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,65%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 39,73 доллара за баррель, потеряв 0,75%.

Цены на нефть продолжают снижаться после падения накануне на данных Минэнерго США о росте запасов бензина в стране, пишет «Investing.com».

Министерство энергетики США сообщило в среду, что запасы бензина в стране на прошлой неделе выросли на 1,9 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов на 1,6 млн баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник также сообщил, что запасы бензина в США уменьшились на 1,6 млн баррелей.

Согласно данным Минэнерго, спрос на бензин в США на минувшей неделе сократился на 290 тыс. б/с — до минимальных с 12 июня 8,29 млн б/с.

По словам аналитика AxiCorp Стивена Иннса, которого цитирует S&P Global Platts, данные о сокращении потребления бензина стали «самыми обескураживающими» для нефтяных цен на фоне «всех опасений по поводу того, что COVID-19 снова начинает негативно влиять на потребительское поведение».

В то же время, Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти в стране на 1 млн баррелей. Однако эти данные не смогли поддержать настроения трейдеров.

Обеспокоенность рынка также вызывает восстановление добычи нефти в Ливии. Вице-премьер правительства национального согласия Ливии Ахмед Майтыг заявил, что добыча в стране уже достигла 500 тыс. б/с и к концу октября будет составлять 550-560 тыс. б/с, пишет газета The Libya Observer. По его словам, к концу текущего года в Ливии будет добываться 1 млн баррелей нефти в сутки.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:39 мск в четверг составляет $41,53 за баррель, что на $0,20 (0,48%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,43 (3,3%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась $0,23 (0,57%) и составляет $39,80 за баррель. Накануне они подешевели на $1,67 (4%).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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