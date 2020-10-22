Борг облгазів перед ОГТСУ становить понад 1 млрд грн

За підсумками трьох кварталів 2020 року оператори газорозподільних мереж створили негативні небаланси на суму 1 357 млн грн, відібравши технологічний газ з газотранспортної системи.

Заявив Оператор ГТС України.

Станом на початок четвертого кварталу сплачено всього 25% боргу, або 337 млн грн. Заборгованість Операторів ГРМ перед ОГТСУ становить 1 020 млн грн і має тенденцію до зростання з початком нового опалювального сезону.

Аналіз динаміки накопичення заборгованості свідчить про пряму залежність від сезонного фактору: в першому кварталі 2020 року, тобто в попередній опалювальний сезон, Оператори ГРМ утворили негативних небалансів на 1 129 млн грн, сплативши лише 28 млн грн (2%). У другому і третьому кварталах обсяги накопичення негативних небалансів значно зменшилися, хоча це практично не вплинуло на погашення загальної заборгованості: за 9 місяців ОГРМ скоротили її лише на 82 млн грн (7%).

Найбільшими боржниками залишаються: Київоблгаз – 74 млн грн, Кіровоградгаз – 78 мл грн, Донецькоблгаз – 111 млн грн, Тернопільміськгаз – 180 млн грн, Луганськгаз – 274 млн грн. Заборгованість ще 27 підприємств становить до 50 млн грн. Не мають заборгованості перед ОГТСУ лише 9 ОГРМ з 41, працюючих на ринку природного газу: Чернівцігаз, Чернігівгаз, Дніпропетровськгаз, Рівнегаз, Маріупольгаз, Лубнигаз, Кременчукгаз, Черкасигаз, Газпостачсервіс.

Раніше Термінал писав, що ОГТСУ ініціював відмову від банківської гарантії як фінансового забезпечення на ринку газу.