Борг облгазів перед ОГТСУ становить понад 1 млрд грн

Обновлено: Октябрь 22, 2020. Тэги: ,

Борг облгазів перед ОГТСУ становить понад 1 млрд грн

За  підсумками трьох кварталів 2020 року оператори газорозподільних мереж створили негативні небаланси на суму 1 357 млн грн, відібравши технологічний газ з газотранспортної системи.

Заявив Оператор ГТС України.

Станом на початок четвертого кварталу сплачено всього 25% боргу, або 337 млн грн. Заборгованість Операторів ГРМ перед ОГТСУ становить  1 020 млн грн і має  тенденцію до зростання  з початком нового опалювального сезону.

Аналіз динаміки накопичення заборгованості свідчить про пряму залежність від сезонного фактору: в першому кварталі 2020 року, тобто в попередній опалювальний сезон, Оператори ГРМ утворили негативних небалансів на 1 129 млн грн, сплативши лише 28 млн грн (2%). У другому і третьому кварталах обсяги накопичення негативних небалансів значно зменшилися, хоча це практично не вплинуло на погашення загальної заборгованості: за 9 місяців ОГРМ скоротили її лише на 82 млн грн (7%).

Найбільшими боржниками залишаються: Київоблгаз – 74 млн грн, Кіровоградгаз – 78 мл грн, Донецькоблгаз – 111 млн грн, Тернопільміськгаз – 180 млн грн, Луганськгаз – 274 млн грн. Заборгованість ще 27 підприємств становить до 50 млн грн. Не мають заборгованості перед ОГТСУ лише 9  ОГРМ з 41, працюючих на ринку природного газу: Чернівцігаз, Чернігівгаз, Дніпропетровськгаз, Рівнегаз, Маріупольгаз, Лубнигаз, Кременчукгаз, Черкасигаз, Газпостачсервіс.

Раніше Термінал писав, що ОГТСУ ініціював відмову від банківської гарантії як фінансового забезпечення на ринку газу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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