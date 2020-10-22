Міненерго доручило оптимізувати графіки ремонту атомних енергоблоків

З метою забезпечення стабільної роботи ОЕС України та сталого проходження осінньо-зимового періоду 2020/2021 року, 20.10.2020 в.о. Міністра енергетики О. Буславець проведено чергове засідання Комісії з розгляду,затвердження та коригування планових річних та перспективних графіків ремонтів і модернізації (реконструкції) обладнання електростанцій енергогенеруючих компаній та теплоелектроцентралей.

На засіданні розглянуто графіки ремонтів основного обладнання енергогенеруючих підприємств АЕС, ТЕС, ТЕЦ, ГЕС та ГАЕС на 2021 рік та пропозиції компаній щодо коригування графіків ремонтів енергоблоків у поточному році, пише пресслужба міністерства.

Ольга Буславець наголосила, що ключовою умовою під час проведення ремонтної кампанії енергогенеруючих підприємств є забезпечення постійної готовності енергоблоків в обсязі, достатньому для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію з урахуванням необхідних резервів.

«Ми повинні забезпечити сталу роботу електроенергетичної системи та безпеку постачання електричної енергії споживачам» — підкреслила в.о. Міністра.

При цьому, було наголошено на необхідності доопрацювання поданого ДП «НАЕК «Енергоатом» графіка ремонтів енергоблоків атомних станцій у 2020-2021 роках, оскільки відповідно до запропонованого варіанту очікується дефіцит потужності АЕС під час проходження осінньо-зимового період 2020/2021 року, і навпаки, суттєвий її профіцит у ІІ половині 2021 року, особливо – серпні – жовтні. Як наслідок, через відсутність достатнього попиту на електричну енергію і відповідні балансові обмеження енергосистема не зможе прийняти надлишкову електроенергію АЕС, що призведе до зниження доходів державного енергогенеруючого підприємства.

За підсумками засідання О. Буславець дано доручення ДП «НАЕК «Енергоатом» спільно з НЕК «Укренерго» оптимізувати терміни виконання ремонтів енергоблоків АЕС у 2020-2021 роках, що потенційно дозволить збільшити обсяг виробництва електричної енергії державним підприємством на 4 млрд кВтгод, або понад 5 %.