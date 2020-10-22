Міненерго доручило оптимізувати графіки ремонту атомних енергоблоків

Обновлено: Октябрь 22, 2020. Тэги: , ,

Міненерго доручило оптимізувати графіки ремонту атомних енергоблоків

З метою забезпечення стабільної роботи ОЕС України та сталого проходження осінньо-зимового періоду 2020/2021 року, 20.10.2020 в.о. Міністра енергетики О. Буславець проведено чергове засідання Комісії з розгляду,затвердження та коригування планових річних та перспективних графіків ремонтів і модернізації (реконструкції) обладнання електростанцій енергогенеруючих компаній та теплоелектроцентралей.

На засіданні розглянуто графіки ремонтів основного обладнання енергогенеруючих підприємств АЕС, ТЕС, ТЕЦ, ГЕС та ГАЕС на 2021 рік та пропозиції компаній щодо коригування графіків ремонтів енергоблоків у поточному році, пише пресслужба міністерства.

Ольга Буславець наголосила, що ключовою умовою під час проведення ремонтної кампанії енергогенеруючих підприємств є забезпечення постійної готовності енергоблоків в обсязі, достатньому для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію з урахуванням необхідних резервів.

«Ми повинні забезпечити сталу роботу електроенергетичної системи та безпеку постачання електричної енергії споживачам» — підкреслила в.о. Міністра.

При цьому, було наголошено на необхідності доопрацювання поданого ДП «НАЕК «Енергоатом» графіка ремонтів енергоблоків атомних станцій у 2020-2021 роках, оскільки відповідно до запропонованого варіанту очікується дефіцит потужності АЕС під час проходження осінньо-зимового період 2020/2021 року, і навпаки, суттєвий її профіцит у ІІ половині 2021 року, особливо – серпні – жовтні. Як наслідок, через відсутність достатнього попиту на електричну енергію і відповідні балансові обмеження енергосистема не зможе прийняти надлишкову електроенергію АЕС, що призведе до зниження доходів державного енергогенеруючого підприємства.

За підсумками засідання О. Буславець дано доручення ДП «НАЕК «Енергоатом» спільно з НЕК «Укренерго» оптимізувати терміни виконання ремонтів енергоблоків АЕС у 2020-2021 роках, що потенційно дозволить збільшити обсяг виробництва електричної енергії державним підприємством на 4 млрд кВтгод, або понад 5 %.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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