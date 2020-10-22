ОГТСУ ініціювала відмову від банківської гарантії як фінансового забезпечення на ринку газу

Обновлено: Октябрь 22, 2020. Тэги: , ,

ОГТСУ ініціювала відмову від банківської гарантії як фінансового забезпечення на ринку газу

Оператор ГТС України змушений звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з проханням врегулювати питання фінансового забезпечення у формі банківської гарантії.

Повідомляє Оператор ГТС України.

«Наразі через зловживання деякими учасниками ринку таким фінансовим інструментом та існуючу юридичну неврегульованість з цього питання Оператор ГТС піддається багатомільйонним фінансовим ризикам. Тому компанія змушена ініціювати відмову від банківської гарантії як фінансового забезпечення на ринку газу до моменту внесення необхідних змін до законодавства», — наголошується у заяві.

ОГТСУ вважає, що до моменту надання права Регулятору або ОГТСУ встановлювати недискримінаційні жорсткі вимоги до інструменту банківської гарантії з огляду на інтереси стабільності всього ринку, необхідно вилучити його, як механізм забезпечення для цілей балансування взагалі. Відповідна норма передбачена у законопроекті № 3800, що був поданий групою народних депутатів.

Раніше Термінал писав, що НКРЕКП, УЕБ, Енергетичне Співтовариство та ОГТСУ підписали меморандум.

Автор:

(Всего статей: 17640)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: