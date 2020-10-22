ОГТСУ ініціювала відмову від банківської гарантії як фінансового забезпечення на ринку газу

Оператор ГТС України змушений звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з проханням врегулювати питання фінансового забезпечення у формі банківської гарантії.

Повідомляє Оператор ГТС України.

«Наразі через зловживання деякими учасниками ринку таким фінансовим інструментом та існуючу юридичну неврегульованість з цього питання Оператор ГТС піддається багатомільйонним фінансовим ризикам. Тому компанія змушена ініціювати відмову від банківської гарантії як фінансового забезпечення на ринку газу до моменту внесення необхідних змін до законодавства», — наголошується у заяві.

ОГТСУ вважає, що до моменту надання права Регулятору або ОГТСУ встановлювати недискримінаційні жорсткі вимоги до інструменту банківської гарантії з огляду на інтереси стабільності всього ринку, необхідно вилучити його, як механізм забезпечення для цілей балансування взагалі. Відповідна норма передбачена у законопроекті № 3800, що був поданий групою народних депутатів.

Раніше Термінал писав, що НКРЕКП, УЕБ, Енергетичне Співтовариство та ОГТСУ підписали меморандум.