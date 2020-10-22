Уряд прийняв постанову для забезпечення сталої роботи ТЕЦ

Обновлено: Октябрь 22, 2020. Тэги: , , , ,

Уряд прийняв постанову для забезпечення сталої роботи ТЕЦ

Рішення щодо внесення зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» схвалено на засіданні Уряду 21 жовтня.

Інформує Міненерго.

Постановою розділено відповідальність теплоелектроцентралей у частині оплати за газ, використаний для виробництва електрики та виробництва тепла, що дасть можливість ТЕЦ мати ліміти газу, які гарантують стале проходження  опалювального сезону та безперебійне теплопостачання для населення.

з 1 серпня 2020 року НАК «Нафтогаз України» звільнено від зобов’язань здійснювати обов’язковий продаж газу газопостачальним підприємствам, які мають договори на постачання природного газу населенню.

Водночас частина підприємств ТЕЦ, яким НАК «Нафтогаз України» поставила природний газ для виробництва електричної енергії, мають значну заборгованість.

З огляду на це розділення відповідальності у частині оплати за газ, використаний для виробництва електрики та виробництва тепла, дозволить ТЕЦ мати ліміти газу та гарантуватиме стале проходження опалювального сезону і надійне теплопостачання для населення.

Читайте у Терміналі: Опалювальний сезон у 45 населених пунктах під загрозою — Нафтогаз.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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