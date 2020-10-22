Уряд затвердив політику власності НАК «Нафтогаз України»

Кабінет міністрів України як засновник і єдиний акціонер затвердив політику власності НАК «Нафтогаз України». Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 21 жовтня.

Повідомляє Нафтогаз.

Політика власності Нафтогазу визначає мету, пріоритети, основні напрями діяльності та показники ефективності, а також спосіб, у який держава реалізує свої права власності.

Уряд визначив, що держава володіє Нафтогазом з метою забезпечення:

● безпеки постачання природного газу споживачам України;

● досягнення Україною енергетичної незалежності, зокрема незалежності від імпорту природного газу;

● успішної трансформації енергетичного сектору та завершення реформи ринку природного газу України;

● ефективного представлення та захист інтересів України на внутрішньому та міжнародних енергетичних ринках, зокрема у відносинах з національними нафтогазовими компаніями інших країн;

● видобування нафти і природного газу;

● транспортування нафти і нафтопродуктів.

Для цього Уряд визначив стратегічні цілі та напрями діяльності Компанії та очікує, що Компанія зможе створити необхідні умови для їх реалізації на довгострокову перспективу, використовуючи власні масштаби та переваги вертикальної інтеграції, знання та досвід — у прибутковий та сталий спосіб.

Зі свого боку, держава зобов’язалась впроваджувати у Нафтогазі систему корпоративного управління згідно з Керівними принципами ОЕСР.

Згідно цих принципів, держава має діяти як поінформований та активний власник. Для цього потрібно застосовувати до Нафтогазу та підприємств Групи належні принципи врядування; делегувати належні повноваження наглядовій раді Компанії (більшість членів якої є незалежними), дозволяти їй виконувати свої обов’язки та поважати її незалежність щодо здійснення контролю за діяльністю правління та його відповідальністю за досягнення поставлених політикою власності цілей; дозволяти правлінню Компанії виконувати свої обов’язки та надавати належні повноваження для досягнення поставлених цілей; а також застосовувати прозору дивідендну політику.

Для оцінки ефективності роботи Нафтогазу та створення ним цінності буде використовуватись скоригований показник дохідності на активи (ROA), розрахований на основі даних консолідованої фінансової звітності на рівні не нижче, ніж визначено у стратегії Компанії, та обсяг чистих трансфертів до державного бюджету.

Згідно з відповідним рішенням Уряду, наглядова рада Нафтогазу має в тримісячний термін подати на затвердження Уряду проект стратегії Нафтогазу.

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