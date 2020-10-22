За дев’ять місяців 2020 гору на УЕБ реалізовано енергоресурсів на понад 23 млрд грн

Обновлено: Октябрь 22, 2020. Тэги: , ,

За дев’ять місяців 2020 гору на УЕБ реалізовано енергоресурсів на понад 23 млрд грн

За підсумками третього кварталу 2020 року обсяг реалізації енергоресурсів на УЕБ склав 23,04 млрд грн. Найбільший відносний приріст спостерігається на ринку скрапленого газу, нафти та нафтопродуктів.

Повідомляє Українська енергетична біржа.

Стабільне зростання також демонструють ринки природного газу та електроенергії. У третьому кварталі 2020 року реалізовано 199,7 тис. куб. м природного газу, що на 16,6% більше ніж в аналогічному періоді минулого року. Обсяг реалізації електроенергії склав 20,8 млн МВт.г, що на 14,4% більше ніж у відповідний період 2019 року. Загалом третій квартал характеризується високою активністю як продавців, так і покупців.

Всього було ініційовано 263 торгові сесії за всіма напрямками, що на 22% більше у порівнянні з третім кварталом 2019 року. Укладанням контрактів завершилися 161 торги, або 61%. Кількість учасників-ініціаторів, відносно третього кварталу минулого року зросла на 20%, при цьому кількість ініціаторів позицій по електроенергії зросла на 25%. Станом на кінець вересня на УЕБ налічується більше ніж 1200 учасників.

Раніше Термінал писав, що на УЕБ відбувся перший аукціон з продажу «зеленої» електроенергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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