За дев’ять місяців 2020 гору на УЕБ реалізовано енергоресурсів на понад 23 млрд грн

За підсумками третього кварталу 2020 року обсяг реалізації енергоресурсів на УЕБ склав 23,04 млрд грн. Найбільший відносний приріст спостерігається на ринку скрапленого газу, нафти та нафтопродуктів.

Повідомляє Українська енергетична біржа.

Стабільне зростання також демонструють ринки природного газу та електроенергії. У третьому кварталі 2020 року реалізовано 199,7 тис. куб. м природного газу, що на 16,6% більше ніж в аналогічному періоді минулого року. Обсяг реалізації електроенергії склав 20,8 млн МВт.г, що на 14,4% більше ніж у відповідний період 2019 року. Загалом третій квартал характеризується високою активністю як продавців, так і покупців.

Всього було ініційовано 263 торгові сесії за всіма напрямками, що на 22% більше у порівнянні з третім кварталом 2019 року. Укладанням контрактів завершилися 161 торги, або 61%. Кількість учасників-ініціаторів, відносно третього кварталу минулого року зросла на 20%, при цьому кількість ініціаторів позицій по електроенергії зросла на 25%. Станом на кінець вересня на УЕБ налічується більше ніж 1200 учасників.

Раніше Термінал писав, що на УЕБ відбувся перший аукціон з продажу «зеленої» електроенергії.