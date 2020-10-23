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НКРЕКП пропонує встановити вимоги до кол-центрів постачальників електроенергії

Обновлено: Октябрь 23, 2020. Тэги: ,

НКРЕКП пропонує встановити вимоги до кол-центрів постачальників електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на своєму засіданні схвалила проєкт постанови «Про внесення Змін до Мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами».

Повідомляє НКРЕКП.

Проєктом постанови пропонується встановити вимоги щодо:

  • обробки вхідних дзвінків, прийнятих оператором кол-центру (зокрема, процесів реєстрації усних звернень та формування заявок), що дозволить споживачам подавати заявки і скарги за допомогою кол-центрів;
  • визначення термінових заявок, на які енергопостачальна компанія зобов’язана відреагувати протягом 24 годин;
  • наявності функції прямого з’єднання з оператором кол-центру в головному меню голосового меню самообслуговування (ГМС), що дасть можливість споживачам безпосереднього з’єднання з оператором кол-центру у разі необхідності;
  • збільшення строку зберігання аудіозапису розмов оператора кол-центру з клієнтом, що дозволить НКРЕКП перевіряти виконання компанією вимог чинного законодавства щодо якості надання послуг.

Читайте у Терміналі: НКРЕКП планує вдосконалити систему приєднання до електромереж.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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