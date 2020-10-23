НКРЕКП пропонує встановити вимоги до кол-центрів постачальників електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на своєму засіданні схвалила проєкт постанови «Про внесення Змін до Мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами».
Повідомляє НКРЕКП.
Проєктом постанови пропонується встановити вимоги щодо:
- обробки вхідних дзвінків, прийнятих оператором кол-центру (зокрема, процесів реєстрації усних звернень та формування заявок), що дозволить споживачам подавати заявки і скарги за допомогою кол-центрів;
- визначення термінових заявок, на які енергопостачальна компанія зобов’язана відреагувати протягом 24 годин;
- наявності функції прямого з’єднання з оператором кол-центру в головному меню голосового меню самообслуговування (ГМС), що дасть можливість споживачам безпосереднього з’єднання з оператором кол-центру у разі необхідності;
- збільшення строку зберігання аудіозапису розмов оператора кол-центру з клієнтом, що дозволить НКРЕКП перевіряти виконання компанією вимог чинного законодавства щодо якості надання послуг.
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