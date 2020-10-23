Оператор ГТС України заявив, що готовий до опалювального сезону

Обновлено: Октябрь 23, 2020. Тэги: , ,

Оператор ГТС України заявив, що готовий до опалювального сезону

Оператор ГТС України в повному обсязі виконав планові роботи на об’єктах ГТС і підписав Паспорт готовності до роботи в осінньо-зимовий період.

Про це повідомляє  пресслужба компанії.

“Оператор ГТС України в повному обсязі виконав планові роботи на об’єктах ГТС для стабільного проходження опалювального сезону 2020/2021. Загальна сума виконання робіт та поставлених матеріалів склала майже 330 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія здійснила капітальний ремонт більше ніж 28 км трубопроводів, поточний ремонт 39 станцій катодного електрохімзахисту, провела обстеження 345 надводних і 605 підводних переходів трубопроводів через водойми, відремонтувала 73 газорозподільні станції (ГРС), 388 систем автоматичного контролю і сигналізації на ГРС і 36 — на компресорних станціях.

“Компанія повністю виконала план з підготовки інфраструктури ГТС до опалювального сезону і 12 жовтня підписала Паспорт готовності до роботи в осінньо-зимовий період”, — додали в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією НАК “Нафтогаз”, впродовж тижня 15 підприємств теплоенергетики розрахувалися з боргами за природній газ, проте ще 47 мають критичну заборгованість.

Читайте також в «Терміналі»,  у Нафтогазі заявили про загрозу старту опалювального сезону у 50 населених пунктах.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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