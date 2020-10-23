Приостановлен транзит российской нефти по трубопроводу в Беларуси

Транзит нефти через Беларусь в Польшу временно приостановлен из-за технических проблем в Польше, поступающая российская нефть накапливается в резервуарах в Белоруссии, сообщил в пятницу пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Передает Прайм.

«В связи с техническими проблемами, возникшими на территории республики Польша, польская сторона в лице представительства ПАО «Транснефть» в республике Польша запросила приостановку транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь-Брест», — проинформировал он журналистов.

Таким образом, по его словам, транзит в Польшу полностью временно приостановлен.

По информации пресс-секретаря, белорусский оператор нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба» принимает все меры по обеспечению запланированных объемов транзитной транспортировки нефти. «В настоящее время поступающая с территории Российской Федерации российская нефть накапливается в резервуаром парке линейной производственно-диспетчерской станции «Мозырь», — отметил Тищенко.

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