Приостановлен транзит российской нефти по трубопроводу в Беларуси

Обновлено: Октябрь 23, 2020. Тэги: , ,

Приостановлен транзит российской нефти по трубопроводу в Беларуси

 Транзит нефти через Беларусь в Польшу временно приостановлен из-за технических проблем в Польше, поступающая российская нефть накапливается в резервуарах в Белоруссии, сообщил в пятницу пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Передает Прайм.

«В связи с техническими проблемами, возникшими на территории республики Польша, польская сторона в лице представительства ПАО «Транснефть» в республике Польша запросила приостановку транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь-Брест», — проинформировал он журналистов.

Таким образом, по его словам, транзит в Польшу полностью временно приостановлен.

По информации пресс-секретаря, белорусский оператор нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба» принимает все меры по обеспечению запланированных объемов транзитной транспортировки нефти. «В настоящее время поступающая с территории Российской Федерации российская нефть накапливается в резервуаром парке линейной производственно-диспетчерской станции «Мозырь», — отметил Тищенко.

Читайте в Терминале: «Лукойл» обсуждает с «Белнефтехимом» перевалку продукции концерна через российские порты.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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