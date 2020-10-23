Розроблено законопроєкт щодо звільнення біопалива від податку на СО2

Держенергоефективності спільно з Міненерго та Біоенергетичною асоціацією розроблено законопроєкт, який передбачає звільнення підприємств, що виробляють енергію з біопалива, від сплати податку за викиди СО2.

Повідомляє Держенергоефективності.

На сьогодні підприємства, які генерують енергію та спалюють біопаливо, є платниками податку за СО2. Але це не відповідає світовій практиці, оскільки біопаливо вважається СО2-нейтральним паливом, адже при його спалюванні утворюється стільки двоокису вуглецю, скільки було поглинуто рослинами під час росту. На цьому наголосив Голова правління Біоенергетичної асоціації Георгій Гелетуха.

Тому прийняття розробленого законопроєкту сприятиме:

збільшенню потужностей, що виробляють енергію з біопалива;

зниженню цін на енергію з біомаси;

залученню іноземних та вітчизняних інвестицій у сферу виробництва енергії з відновлюваних джерел;

збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів, створенню додаткових робочих місць;

приведенню законодавства до загальноприйнятих світових практик, виконанню міжнародних зобов’язань, цілей щодо забезпечення сталого розвитку.

Раніше Термінал писав, що у Міненерго розробили пакет законопроектів для розвитку біоенергетики та заміщення газу.