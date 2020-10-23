Розроблено законопроєкт щодо звільнення біопалива від податку на СО2

Обновлено: Октябрь 23, 2020. Тэги: , , , ,

Розроблено законопроєкт щодо звільнення біопалива від податку на СО2

Держенергоефективності спільно з Міненерго та Біоенергетичною асоціацією розроблено законопроєкт, який передбачає звільнення підприємств, що виробляють енергію з біопалива, від сплати податку за викиди СО2.

Повідомляє Держенергоефективності.

На сьогодні підприємства, які генерують енергію та спалюють біопаливо, є платниками податку за СО2. Але це не відповідає світовій практиці, оскільки біопаливо вважається СО2-нейтральним паливом, адже при його спалюванні утворюється стільки двоокису вуглецю, скільки було поглинуто рослинами під час росту. На цьому наголосив Голова правління Біоенергетичної асоціації Георгій Гелетуха.

Тому прийняття розробленого законопроєкту сприятиме:

  • збільшенню потужностей, що виробляють енергію з біопалива;
  • зниженню цін на енергію з біомаси;
  • залученню іноземних та вітчизняних інвестицій у сферу виробництва енергії з відновлюваних джерел;
  • збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів, створенню додаткових робочих місць;
  • приведенню законодавства до загальноприйнятих світових практик, виконанню міжнародних зобов’язань, цілей щодо забезпечення сталого розвитку.

Раніше Термінал писав, що у Міненерго розробили пакет законопроектів для розвитку біоенергетики та заміщення газу.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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