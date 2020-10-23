Всемирный банк улучшил прогноз средней цены на нефть в 2020 году

Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз средней цены на нефть в 2020 году до 41 доллара за баррель по сравнению с апрельским прогнозом в 35 долларов, говорится в докладе ВБ.

Передает Прайм.

В следующем году ВБ ожидает нефть по 44 доллара, в апреле прогноз составлял 42 доллара за баррель.

«Ожидается, что в 2021 году средняя цена нефти составит 44 доллара США за баррель, что выше средней расчетной цены нефти в 2020 году (41 доллар США за баррель)», — отмечается в пресс-релизе к докладу.

Как следует из прогноза организации, спрос будет подниматься медленно, поскольку развитие туризма тормозят проблемы в сфере здравоохранения, а восстановление глобальной экономической активности до прежних уровней ожидается только через год.

Уровень потребления нефти, как ожидается, будет сохраняться ниже допандемических отметок до 2023 года, заявляется в докладе. При этом риски ухудшения ситуации вокруг пандемии могут отразиться на прогнозе цен на нефть, так как это может привести к новому ужесточению карантинных ограничений, что ослабит экономический рост и сферу туризма.

Поддерживающими нефтяные цены факторами ВБ называет возможное продление сделки ОПЕК+ по снижению добычи на текущих уровнях, а также сокращение производства нефти в США.

Ранее Терминал писал, что нефть Brent подешевела до $42 за баррель.