Всемирный банк улучшил прогноз средней цены на нефть в 2020 году

Обновлено: Октябрь 23, 2020. Тэги: , ,

Всемирный банк улучшил прогноз средней цены на нефть в 2020 году

Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз средней цены на нефть в 2020 году до 41 доллара за баррель по сравнению с апрельским прогнозом в 35 долларов, говорится в докладе ВБ.

Передает Прайм.

В следующем году ВБ ожидает нефть по 44 доллара, в апреле прогноз составлял 42 доллара за баррель.

«Ожидается, что в 2021 году средняя цена нефти составит 44 доллара США за баррель, что выше средней расчетной цены нефти в 2020 году (41 доллар США за баррель)», — отмечается в пресс-релизе к докладу.

Как следует из прогноза организации, спрос будет подниматься медленно, поскольку развитие туризма тормозят проблемы в сфере здравоохранения, а восстановление глобальной экономической активности до прежних уровней ожидается только через год.

Уровень потребления нефти, как ожидается, будет сохраняться ниже допандемических отметок до 2023 года, заявляется в докладе. При этом риски ухудшения ситуации вокруг пандемии могут отразиться на прогнозе цен на нефть, так как это может привести к новому ужесточению карантинных ограничений, что ослабит экономический рост и сферу туризма.

Поддерживающими нефтяные цены факторами ВБ называет возможное продление сделки ОПЕК+ по снижению добычи на текущих уровнях, а также сокращение производства нефти в США.

Ранее Терминал писал, что нефть Brent подешевела до $42 за баррель.

 

Автор:

(Всего статей: 9244)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: