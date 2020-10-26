2020-10-26: Нефть Brent торгуется ниже $41 за баррель

Обновлено: Октябрь 26, 2020. Тэги: , , , , , ,

2020-10-26: Нефть Brent торгуется ниже $41 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в понедельник утром в ходе торгов изменилась  в цене до 40,95 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,96%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 39,03 доллара за баррель, потеряв 2,06%.

Цены на нефть снижаются в понедельник на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в США и Европе, снижения шансов на принятие новой программы стимулирующих мер в Штатах до президентских выборов, а также устойчивого увеличения добычи в Ливии, пишет «Investing.com».

Число новых случаев заболевания коронавирусной инфекции в США продолжает бить рекорды, в то время как в Италии и Испании вводятся новые ограничительные меры.

«В последние несколько недель рынок фокусировался на перспективах ухудшения спроса на нефть в связи с ростом заболеваемости COVID-19″, — отмечает главный аналитик по сырьевым рынкам Australia & New Zealand Banking Group Дэниел Хайнс.

«Теперь на первый план выходит вопрос роста предложения, учитывая, что Ливия говорит о планах существенного наращивания добычи в ближайшие месяцы. Это может стать новой проблемой для ОПЕК», — приводит слова Хайнса агентство Bloomberg.

Государственная нефтекомпания Ливии National Oil Corp. (NOC) планирует увеличить добычу до уровня выше 1 млн баррелей в сутки (б/с) в течение четырех недель. В настоящее время добыча NOC составляет 560 тыс. б/с.

Компания предупредила, однако, что не сможет вернуться к прошлогодним уровням производства, порядка 1,2 млн б/с, в связи с повреждением инфраструктуры и недостатком финансирования.

В пятницу стало известно, что NOC сможет возобновить поставки нефти через крупнейший экспортный терминал страны — Es Sider — после снятия форс-мажора.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:35 мск в понедельник составляет $41,07 за баррель, что на $0,7 (1,68%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,69 (1,6%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,15 за баррель, что на $0,7 (1,76%) ниже уровня предыдущей сессии. В пятницу фьючерсы подешевели на $0,79 (1,9%).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,7%, WTI — на 3,1%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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