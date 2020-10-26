Енергоатом планує постачати електроенергію країнам Балтії через Білорусь

НАЕК «Енергоатом» розглядає можливість експорту електроенергії в країни Балтії транзитом через Білорусь.

Про це заявив віце-президент «Енергоатому» Герман Галущенко в ефірі програми Energy Freedom.

«Маємо дуже хороші шанси вийти на ринок Балтії – транзитом через Білорусь, над чим зараз і працюємо», – повідомив Галущенко.

Посприяти виходу на цей ринок може ситуація, що склалася – країни Балтії відмовляються отримувати електроенергію з Білорусі через напружені відносини між країнами.

Галущенко зазначив, що на експорт компанія реалізує тільки той обсяг електроенергії, який не може постачати в енергосистему України через балансових обмежень.

«Нам залишається або зупиняти енергоблоки АЕС, або постачати електроенергію на експорт і заробляти валюту, адже ціна продажу на експорт в будь-якому випадку вище нашої собівартості», – додав віце-президент «Енергоатому».

«Термінал» писав, після довгих переговорів Литві, Латвії та Естонії, які раніше домовилися про бойкот електроенергії з Білорусі після запуску там білоруської атомної електростанції, вдалося виробити загальну методику з торгівлі електроенергією.

