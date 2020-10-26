ПрАТ Укргідроенерго показало прибуткову роботу протягом 9 місяців 2020 року

ПрАТ Укргідроенерго затвердило до випуску фінансову звітність, підготовлену відповідно до МСФЗ, за 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 2020 року.
Інформує Укргідроенерго.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства за 9 місяців 2020 року склав 9 528,9 млн. грн.
Чистий фінансовий результат за результатами 9 місяців 2020 року – 2 960,7 млн. грн. Прибуткова діяльність Товариства протягом останніх 10 років є високим позитивним показником.
За підсумками роботи 9 місяців 2020 року Укргідроенерго сплатило в повному обсязі свої зобов’язання до бюджетів усіх рівнів – 2 845,2 млн. грн., в тому числі дивідендів на державну часту акцій – 966,8 млн. грн.
Раніше Термінал писав, що ГЕС готові до зими — Укргідроенерго.