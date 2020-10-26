У зоні відчуження провели випробування робота Boston Dуnamics «SPOT»

З допомогою робота здійснено обстеження на пункті тимчасової локалізації радіоактивних відходів «Рудий ліс», територіях пунктів захоронення радіоактивних відходів «Підлісний» та «Буряківка», а також у підарковому просторі НБК.

Повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження у Фейсбук.

Boston Dуnamics «SPOT» — це робот-пес, розроблений компанією. Його випробування провела група Брістольского університету спільно з Центральним підприємством з поводження з радіоактивними відходами.

Також використовувалися дрони-безпілотники, наземні роботизовані системи, датчики-сканери для оцінки розподілу радіоактивних матеріалів на площі і в просторі, включаючи фотограмметрію, лідар, гамма-спектрометр, гіперспектральний і нейтронні датчики.

У результаті планується отримати зображення у форматі 3D і карти розподілу активності радіонуклідів, а також зображення «рудого лісу» із забрудненими ділянками.

Раніше Термінал писав, що з 2021 року може початися робота з повернення окремих територій Зони відчуження.