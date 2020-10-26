У зоні відчуження провели випробування робота Boston Dуnamics «SPOT»

Обновлено: Октябрь 26, 2020. Тэги: ,

У зоні відчуження провели випробування робота Boston Dуnamics «SPOT»

З допомогою робота здійснено обстеження на пункті тимчасової локалізації радіоактивних відходів «Рудий ліс», територіях пунктів захоронення радіоактивних відходів «Підлісний» та «Буряківка», а також у підарковому просторі НБК.

Повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження у Фейсбук.

Boston Dуnamics «SPOT» — це робот-пес, розроблений компанією. Його випробування провела група Брістольского університету спільно з Центральним підприємством з поводження з радіоактивними відходами.

Також використовувалися дрони-безпілотники, наземні роботизовані системи, датчики-сканери для оцінки розподілу радіоактивних матеріалів на площі і в просторі, включаючи фотограмметрію, лідар, гамма-спектрометр, гіперспектральний і нейтронні датчики.

У результаті планується отримати  зображення у форматі 3D і карти розподілу активності радіонуклідів, а також зображення «рудого лісу» із забрудненими ділянками.

Раніше Термінал писав, що з 2021 року може початися робота з повернення окремих територій Зони відчуження.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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