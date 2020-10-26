Укртранснафта введе в експлуатацію ділянку нафтопроводу «Дружба»

АТ «Укртранснафта» введе в експлуатацію ділянку виносу нафтопроводу «Броди-Держкордон«, збудовану понад 10 років тому з метою підвищення рівня техногенно-екологічної безпеки експлуатації нафтотранспортної системи України.

Відповідне рішення кабінет міністрів ухвалив на засіданні 21 жовтня, пише пресслужба Укртарнснафти.

Наприкінці 2008 року будівництво зупинилось через зміни земельного законодавства, хоча на час призупинки будівництва будівельно-монтажні роботи були практично завершені.

Введення в експлуатацію затрималось на 10 років через складнощі оформлення права власності чи користування земельними ділянками, на яких збудована нова ділянка нафтогону.

«Рішення уряду дозволяє ввести нову ділянку в експлуатацію та приєднати її до діючого нафтопроводу «Броди-Держкордон» у максимально стислі терміни», — йдеться у повідомленні.

«Постанова уряду дозволяє прийняти в експлуатацію обхідну трасу нафтопроводу, яку підприємство збудувало для мінімізації ризиків забруднення одного з найбільших водозаборів Львівщини та Західного регіону України», — йдеться у повідомленні.

Нафтопровід «Броди-Держкордон» на цій ділянці проходить вздовж русла річки Стрий, наближаючись на окремих ділянках на відстань до 50 м від русла та частково проходить у межах другої зони санітарної охорони Стрийського водозабору прісних підземних вод. Стрийський водозабір забезпечує питною водою понад 500 тис. водокористувачів у Львові, Трускавці, Моршині, Стрию та Дрогобичі.

У випадку пошкодження нафтогону на цій ділянці існує ризик виходу нафти та забруднення річки із потраплянням нафти у підруслові споруди водозабору. З цих причин Укртранснафта у 2006 році вирішила винести обидві нитки нафтопроводу «Броди - Держкордон» на ділянці км 157 — км 165 з другого поясу санітарної охорони Стрийського водозабору прісних вод і побудувати нову ділянку нафтопроводу.