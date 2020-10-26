Зі зниженням середньодобової температури в Україні підвищується використання електроенергії

Обновлено: Октябрь 26, 2020. Тэги: ,

Зі зниженням середньодобової температури в Україні підвищується використання електроенергії

Протягом тижня 19-25 жовтня 2020 року споживання електроенергії відносно попереднього тижня збільшилося на 7,7% до 2,74 млрд кВт·год. Зокрема, значно зросло електроспоживання в робочі дні — на 8,2% до 396 млн кВт·год, у вихідні — на 5,4% до 378,5 млн кВт·год. Таке підвищення пояснюється, перш за все, зниженням середньодобової температури та початком опалювального сезону по всій країні.

Інформує Укренерго.

Однак, у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року спостерігалося зменшення обсягів споживання е/е. Так, в робочі дні середнє споживання на 0,8% менше показника аналогічного періоду 2019 року, а у вихідні — менше на 2,8%.

Виробництво електроенергії  на сонячних та вітрових електростанціях за тиждень збільшилося на 13,9% у порівнянні з минулим тижнем і склали 157,1 млн кВт·год (проти 137,9 млн кВт·год). При цьому найбільше СЕС та ВЕС виробили е/е у четвер, 22 жовтня (34,9 млн кВт·год).

Виробництво електроенергії на атомних електростанціях (АЕС) склало 1,434 млрд кВт·год, що на 0,3% більше від виробництва на минулому тижні (1,43 млрд кВт·год). Середньодобове виробництво склало 204,9 млн кВт·год. Базове навантаження АЕС коливалося в межах 8,3-8,6 ГВт.

ГЕС виробили 112,6 млн кВт·год, що на 2,5% менше показника минулого тижня (115,4 млн кВт·год). Середньодобове виробництво склало 16,1 млн кВт·год.

Теплові електростанції (ТЕС) за тиждень виробили 853,7 млн кВт·год, що на 14% більше показника минулого тижня. Середньодобове виробництво склало близько 122 млн кВт·год.

Раніше Термінал писав, що Укренерго отримає 26 мільярдів збитку за наступні 4 роки – Мінфін.

 

Автор:

(Всего статей: 9254)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: