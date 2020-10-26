Зі зниженням середньодобової температури в Україні підвищується використання електроенергії

Протягом тижня 19-25 жовтня 2020 року споживання електроенергії відносно попереднього тижня збільшилося на 7,7% до 2,74 млрд кВт·год. Зокрема, значно зросло електроспоживання в робочі дні — на 8,2% до 396 млн кВт·год, у вихідні — на 5,4% до 378,5 млн кВт·год. Таке підвищення пояснюється, перш за все, зниженням середньодобової температури та початком опалювального сезону по всій країні.

Інформує Укренерго.

Однак, у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року спостерігалося зменшення обсягів споживання е/е. Так, в робочі дні середнє споживання на 0,8% менше показника аналогічного періоду 2019 року, а у вихідні — менше на 2,8%.

Виробництво електроенергії на сонячних та вітрових електростанціях за тиждень збільшилося на 13,9% у порівнянні з минулим тижнем і склали 157,1 млн кВт·год (проти 137,9 млн кВт·год). При цьому найбільше СЕС та ВЕС виробили е/е у четвер, 22 жовтня (34,9 млн кВт·год).

Виробництво електроенергії на атомних електростанціях (АЕС) склало 1,434 млрд кВт·год, що на 0,3% більше від виробництва на минулому тижні (1,43 млрд кВт·год). Середньодобове виробництво склало 204,9 млн кВт·год. Базове навантаження АЕС коливалося в межах 8,3-8,6 ГВт.

ГЕС виробили 112,6 млн кВт·год, що на 2,5% менше показника минулого тижня (115,4 млн кВт·год). Середньодобове виробництво склало 16,1 млн кВт·год.

Теплові електростанції (ТЕС) за тиждень виробили 853,7 млн кВт·год, що на 14% більше показника минулого тижня. Середньодобове виробництво склало близько 122 млн кВт·год.

Раніше Термінал писав, що Укренерго отримає 26 мільярдів збитку за наступні 4 роки – Мінфін.