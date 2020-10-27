2020-10-27: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 40,77 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,77%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 38,82 доллара за баррель, прибавив 0,67%.

Цены на нефть поднимаются во вторник после снижения накануне до минимальных значений за последние три недели на сигналах роста добычи в Ливии, пишет «Investing.com».

Предложение нефти на мировом рынке, вероятно, будет превышать спрос, поскольку заболеваемость COVID-19 во многих странах, включая США и Европу, растет, и правительства вынуждены вводить новые карантинные ограничения. Слабеющие надежды на возможность принятия в Штатах очередного пакета стимулирующих мер до ноябрьских президентских выборов усиливают «медвежий» настрой трейдеров.

«Мы видим рост заболеваемости COVID-19 в большинстве регионов Европы и США, и это идет вразрез с восстановлением экономической активности», — отмечает аналитик CMC Markets Майкл МакКарти.

«Увеличение поставок нефти из Ливии будет оказывать давление на рынок», — приводит слова МакКарти агентство Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск во вторник составляет $40,73 за баррель, что на $0,27 (0,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $1,31 (3,1%).

Цена фьючерсов на на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подросла на $0,22 (0,57%) к уровню предыдущей сессии — до $38,78 за баррель. В понедельник фьючерсы подешевели на $1,29 (3,2%).

Значения фьючерсов как на Brent, так и на WTI по итогам торгов 26 октября были минимальными со 2 октября.