2020-10-27: Мировые цены на нефть в коррекции

Обновлено: Октябрь 27, 2020. Тэги: , , , , , ,

2020-10-27: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 40,77 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,77%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 38,82 доллара за баррель, прибавив 0,67%.

Цены на нефть поднимаются во вторник после снижения накануне до минимальных значений за последние три недели на сигналах роста добычи в Ливии, пишет «Investing.com».

Предложение нефти на мировом рынке, вероятно, будет превышать спрос, поскольку заболеваемость COVID-19 во многих странах, включая США и Европу, растет, и правительства вынуждены вводить новые карантинные ограничения. Слабеющие надежды на возможность принятия в Штатах очередного пакета стимулирующих мер до ноябрьских президентских выборов усиливают «медвежий» настрой трейдеров.

«Мы видим рост заболеваемости COVID-19 в большинстве регионов Европы и США, и это идет вразрез с восстановлением экономической активности», — отмечает аналитик CMC Markets Майкл МакКарти.

«Увеличение поставок нефти из Ливии будет оказывать давление на рынок», — приводит слова МакКарти агентство Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск во вторник составляет $40,73 за баррель, что на $0,27 (0,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $1,31 (3,1%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подросла на $0,22 (0,57%) к уровню предыдущей сессии — до $38,78 за баррель. В понедельник фьючерсы подешевели на $1,29 (3,2%).

Значения фьючерсов как на Brent, так и на WTI по итогам торгов 26 октября были минимальными со 2 октября.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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