Рубрика | Др. страны, Нефть

Добыча нефти в Мексиканском заливе частично прекращена

Обновлено: Октябрь 27, 2020. Тэги: ,

Добыча нефти в Мексиканском заливе частично прекращена

Почти 16% от нефтяной добычи в Мексиканском заливе было остановлено в связи с приближением урагана «Сета», сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE).

Передает Прайм.

«Как следует из отчетов операторов, согласно оценкам BSEE, около 15,87% текущей добычи нефти в Мексиканском заливе было остановлено», — сообщила организация в своем релизе.

BSEE оценивает объем сокращенной добычи в 293 656 баррелей нефти в день. Также было остановлено 6% добычи природного газа в Мексиканском заливе, отмечает BSEE. Рабочие эвакуированы с 10 из 643 производственных платформ, говорится в релизе.

Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) в понедельник сообщил, что тропический шторм «Сета» в Карибском море усилился до урагана. Мексиканский штат Кинтана-Роо начал эвакуацию перед ураганом «Сета». Ураган уже обрушился на полуостров Юкатан.

Ранее Терминал писал, что Всемирный банк улучшил прогноз средней цены на нефть в 2020 году.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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