Добыча нефти в Мексиканском заливе частично прекращена

Почти 16% от нефтяной добычи в Мексиканском заливе было остановлено в связи с приближением урагана «Сета», сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE).

Передает Прайм.

«Как следует из отчетов операторов, согласно оценкам BSEE, около 15,87% текущей добычи нефти в Мексиканском заливе было остановлено», — сообщила организация в своем релизе.

BSEE оценивает объем сокращенной добычи в 293 656 баррелей нефти в день. Также было остановлено 6% добычи природного газа в Мексиканском заливе, отмечает BSEE. Рабочие эвакуированы с 10 из 643 производственных платформ, говорится в релизе.

Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) в понедельник сообщил, что тропический шторм «Сета» в Карибском море усилился до урагана. Мексиканский штат Кинтана-Роо начал эвакуацию перед ураганом «Сета». Ураган уже обрушился на полуостров Юкатан.

Ранее Терминал писал, что Всемирный банк улучшил прогноз средней цены на нефть в 2020 году.