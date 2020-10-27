Кабмин назначил Романа Сутченко и.о. директора «Оператора рынка»

21 октября Кабинет министров назначил исполняющим обязанности директора государственного предприятия «Оператор рынка» Романа Сутченко.
Об этом говорится в распоряжении правительства №1328-р от 21 октября 2020 года.
«Назначить Сутченко Романа Викторовича исполняющим обязанности директора государственного предприятия «Оператор рынка» до назначения в установленном порядке директора указанного предприятия», — говорится в распоряжении.
Другим решением на заседании 21 октября Кабинет министров уволил директора ГП «Оператор рынка» Владимира Евдокимова, который занимал должность с 12 июня 2019 года.
СМИ сообщают, что предложение назначить Сутченко новым главой «Оператора рынка» на заседании Кабмина внесла «с голоса» и.о. министра энергетики Ольга Буславець.