Комітет підприємців при ТПП запрошує до вивчення ситуації на ринку тютюнових виробів

Шановні колеги та друзі!



Науково-технічний центр «Псіхея» разом із Комітетом з питань розвитку економічної конкуренції та Комітетом підприємців агропромислового комплексу при Торгово-промисловій палаті України запрошує Вас долучитись до роботи Комітету щодо вивчення ситуації на ринку тютюнових виробів та впливу на нього рішення Кабінету Міністрів України реалізувати в Україні експериментальний проєкт «Національний оператор на ринку тютюнових виробів».

Своєю Постановою від 09 вересня 2020 р. № 840 Кабінету Міністрів України погодився з пропозиціями Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства втілення цього проекту, які були розроблені, за повідомленням на сайті самого Міністерства, на виконання доручень Прем’єр-міністра України та за результатами узгоджувальних нарад у Службі безпеки України за участю Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ та Антимонопольного комітету України.

В той же час ухвалення цього рішення викликало негативну реакцію у значної кількості учасників ринку тютюнових виробів. За повідомленням Комітету, первинне вивчення положень зазначеного проекту, проведене фахівцями ТПП України, виявило деякі можливі суперечності із вимогами діючого законодавства України.

Для досягнення прозорості прийняття рішень, всі обговорення пропозицій та висновків представників влади, незалежних експертів і учасників ринку, які будуть отримані на запланованих Комітетами ТПП у різних формах консультацій, обговореннях, онлайн та очних зустрічах, проводитиметься на основі новітніх технологій online-роботи — експертної системи PsycheaExpertus (реєстрація обов’язкова). Наразі Комітетом з питань розвитку економічної конкуренції при ТПП України відкрито обговорення для усіх зацікавлених на сторінці Комітету у Facebook.

Зі свого боку, НТЦ «Псіхея» буде постійно інформувати громадськість про події, які відбуваються у рамках зазначених заходів.