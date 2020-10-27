Комітет підприємців при ТПП запрошує до вивчення ситуації на ринку тютюнових виробів

Обновлено: Октябрь 27, 2020. Тэги: , ,

Комітет підприємців при ТПП запрошує до вивчення ситуації на ринку тютюнових виробів

Шановні колеги та друзі!

Науково-технічний центр «Псіхея» разом із Комітетом з питань розвитку економічної конкуренції та Комітетом підприємців агропромислового комплексу при Торгово-промисловій палаті України запрошує Вас долучитись до роботи Комітету щодо вивчення ситуації на ринку тютюнових виробів та впливу на нього рішення Кабінету Міністрів України реалізувати в Україні експериментальний проєкт «Національний оператор на ринку тютюнових виробів».

Своєю Постановою від 09 вересня 2020 р. № 840 Кабінету Міністрів України погодився з пропозиціями Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства втілення цього проекту, які були розроблені, за повідомленням на сайті самого Міністерства, на виконання доручень Прем’єр-міністра України та за результатами узгоджувальних нарад у Службі безпеки України за участю Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ та Антимонопольного комітету України.
В той же час ухвалення цього рішення викликало негативну реакцію у значної кількості учасників ринку тютюнових виробів. За повідомленням Комітету, первинне вивчення положень зазначеного проекту, проведене фахівцями ТПП України, виявило деякі можливі суперечності із вимогами діючого законодавства України.
Для досягнення прозорості прийняття рішень, всі обговорення пропозицій та висновків представників влади, незалежних експертів і учасників ринку, які будуть отримані на запланованих Комітетами ТПП у різних формах консультацій, обговореннях, онлайн та очних зустрічах, проводитиметься на основі новітніх технологій online-роботи — експертної системи PsycheaExpertus (реєстрація обов’язкова). Наразі Комітетом з питань розвитку економічної конкуренції при ТПП України відкрито обговорення для усіх зацікавлених на сторінці Комітету у Facebook.

Зі свого боку, НТЦ «Псіхея» буде постійно інформувати громадськість про події, які відбуваються у рамках зазначених заходів.

Автор:

(Всего статей: 9261)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: