Потребление бензинов и дизтоплива в сентябре 2020 года выросло, – Госстат

Обновлено: Октябрь 27, 2020. Тэги: , ,

Потребление бензинов и дизтоплива в сентябре 2020 года выросло, – Госстат

Потребление бензинов и дизельного топлива в сентябре 2020 года составило 810,3 тыс. тонн, что на 8,2% больше, чем в сентябре 2019 года. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Передает БизнесЦензор.

По данным ведомства, розничные продажи бензина выросли на 21%, до 126,9 тыс. тонн, ДТ — на 17,5%, до 114,1 тыс. тонн. Промышленное потребление ДТ показало рост на 4,5% — до 523,4 тыс. тонн, промпотребление бензинов осталось на уровне сентября прошлого года — 45,8 тыс. тонн, сообщает enkorr,

В целом потребление дизельного топлива в сентябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 6,6%, до 637,5 тыс. тонн, бензинов — до 172,7 тыс. тонн (+14,8%).

Баланс рынка ДТ в сентябре 2020 года составил 686,7 тыс. тонн, что практически соответствует показателю сентября прошлого года (682,6 тыс. тонн), автомобильных бензинов — 186,8 тыс. тонн (-10%).

Ранее Терминал писал, что в Україні затвердили нові стандарти якості бензину.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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