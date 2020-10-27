Потребление бензинов и дизтоплива в сентябре 2020 года выросло, – Госстат

Потребление бензинов и дизельного топлива в сентябре 2020 года составило 810,3 тыс. тонн, что на 8,2% больше, чем в сентябре 2019 года. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Передает БизнесЦензор.

По данным ведомства, розничные продажи бензина выросли на 21%, до 126,9 тыс. тонн, ДТ — на 17,5%, до 114,1 тыс. тонн. Промышленное потребление ДТ показало рост на 4,5% — до 523,4 тыс. тонн, промпотребление бензинов осталось на уровне сентября прошлого года — 45,8 тыс. тонн, сообщает enkorr,

В целом потребление дизельного топлива в сентябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 6,6%, до 637,5 тыс. тонн, бензинов — до 172,7 тыс. тонн (+14,8%).

Баланс рынка ДТ в сентябре 2020 года составил 686,7 тыс. тонн, что практически соответствует показателю сентября прошлого года (682,6 тыс. тонн), автомобильных бензинов — 186,8 тыс. тонн (-10%).

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