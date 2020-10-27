Сокар» програв суд АМКУ і має заплатити 2,5 млн.грн. штрафу за ціновий картель по бензину А-95 та дизпаливу.

Про це у Фейсбуці пише Ліга Антитрасту.

Апеляційна інстанція вже вдруге розглянула позов «Сокар Петролеум» про скасування рішення АМКУ 2016 року, але на цей раз не на користь «Сокар». Компанія має сплатити штраф у розмірі 2,5 млн грн.

Рішенням АМКУ від 28.10.2016 № 480-р визнано, що ТОВ «Сокар Петролеум» та ще шість компаній («Золотий екватор», «Вог рітейл», «Окко нафтопродукт», «Альянс Холдинг», «Параллель-М ЛТД» та «Амік») протягом січня 2013 – січня 2016 р.р. встановлювали на АЗС однакові ціни на бензин марки А-95 та дизельне паливо.

Також вони не відображали на інформаційних табло (стелі) остаточну ціну через застосування різноманітних програм лояльності, акцій та знижок. Отже, споживач не міг порівнювати ціни різних компаній на стелах, бо там здебільшого вони були вищими, ніж остаточна ціна продажу.

Таким чином компанії уникали цінової конкуренції між собою, бо споживачу не зручно заїжджати на кожну АЗС, питати ціну та таким чином порівнювати. Та інформування споживача про ціни та цінова конкуренція між операторами АЗС відбувається саме за допомогою стел.

«Сокар Петролеум» не погодився з рішенням АМКУ та оскаржив його до суду.

Спочатку «Сокар» виграв дві інстанції: Господарський суд м. Києва та Київський апеляційний господарський суд задовольнили позов та визнали рішення АМКУ неправомірним. Однак у травні 2018 Верховний Суд ці рішення скасував та передав справу на новий розгляд.

Під час нового розгляду за клопотанням «Сокару» суд призначив судову економічно-товарну експертизу в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Але експерти лише підтвердили висновки АМКУ, що ціни на АЗС різних операторів були неприродньо схожими та так само неприродньо синхронно змінювались.

В підсумку Господарський суд м. Києва встановив наявність всіх кваліфікаційних ознак порушення: схожість дій із встановлення та зміни цін на інформаційних табло АЗС, відсутність об’єктивних ринкових причин для підтримання настільки схожих роздрібних цін та їхніх синхронних змін; обмеження конкуренції на ринку.

Та відмовив у позові «Сокар Петролеум» про скасування рішення АМКУ.

«Сокар Петролеум» оскаржив його до апеляції та знов програв. Постановою від 22 вересня 2020 року Північний апеляційний господарський суд підтвердив висновки суду першої інстанції, як такі, що відповідають дійсності і документально підтверджуються, у зв’язку з чим рішення залишив без змін.

Але «Сокар Петролеум» не зупинився та 22 жовтня 2020 р. подав касаційну скаргу на рішення попередніх судових інстанцій.