Украина и Брюссель обсудят Green Deal в декабре на Совете ассоциации – советник вице-премьера

Обновлено: Октябрь 27, 2020. Тэги: , ,

Украина и Брюссель обсудят Green Deal в декабре на Совете ассоциации – советник вице-премьера

Украина и Брюссель обсудят Green Deal (так называемый «зеленый» курс) на Совете ассоциации, заседание которого планируется в середине декабря текущего года, сообщил советник вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексей Рябчин.
«В середине декабря состоится Совет ассоциации. Много представителей правительства будут присутствовать на этом событие в Брюсселе, где будет обговариваться много вопросов, включая и Green Deal», – сказал он в ходе онлайн-дискуссии «Green Deal: Ukraine needs to catch up on green energy», организованной изданием Kyiv Post и компанией «ДТЭК».

По словам Рябчина, Украина активно вовлечена в процесс обсуждения внедрения Green Deal, и правительство в августе отправило свою официальную позицию по этому вопросу Европейской комиссии. В то же время он отметил, что в настоящее время у отечественного бизнеса возникло много вопросов, как Украина будет внедрять европейскую инициативу в свою экономику.

В свою очередь глава DTEK Advisory Council Йохан Бастин высказал мнение, что внедрение Украиной «зеленой» политики ЕС приведет экономику страны к технологическому прогрессу.

«Неизбежное, но вероятное постепенное внедрение «зеленой» политики ЕС приведет украинскую экономику к технологическому прогрессу: более энергоэффективным и менее загрязняющим производствам. В некоторых промышленных секторах, конечно, это приведет к потере экспортных возможностей, доходов и другим последствиям», – отметил глава DTEK Advisory Council.

При этом он добавил, что в долгосрочной перспективе Украина выиграет от развития «зеленой» генерации, поскольку в дальнейшем экологические требования к тепловой генерации будут ужесточаться, что приведет к ее удорожанию.

«Возобновляемая энергетика сегодня недостаточно развита в Украине по европейским стандартам. Ее развитие может стать источником создания рабочих мест и поддержать переход Украины к низкоуглеродной экономике», – подчеркнул Бастин.

По его мнению, правительству Украины необходимо убедить Европейскую комиссию в том, что ЕС может достичь своих климатических целей быстрее и с меньшими затратами, если он распространит «Зеленое соглашение» на своих ближайших соседей и в частности на Украину.

«Это будет включать предоставление средств ЕС Украине для финансирования инвестиций в меры по повышению энергоэффективности, сокращения потерь в сетях и роста возобновляемой энергетики», – сказал он.

Как отметил сооснователь Greencubator и глава энергокооператива «Солнечный город» Андрей Зинченко, Украина имеет много потенциальных направлений для сотрудничества с ЕС в рамках программы Green Deal, но «сегодня их развитие сдерживает регуляторный кризис и то, что Украина не придерживается взятых на себя обязательств».

Ранее «Терминал» писал, Министерство энергетики Украины намерено доработать новую редакцию Энергетической стратегии с учетом ключевых элементов Европейского зеленого соглашения (European Green Deal), заявил заместитель министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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