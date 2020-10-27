Украина и Брюссель обсудят Green Deal в декабре на Совете ассоциации – советник вице-премьера

Украина и Брюссель обсудят Green Deal (так называемый «зеленый» курс) на Совете ассоциации, заседание которого планируется в середине декабря текущего года, сообщил советник вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексей Рябчин.

«В середине декабря состоится Совет ассоциации. Много представителей правительства будут присутствовать на этом событие в Брюсселе, где будет обговариваться много вопросов, включая и Green Deal», – сказал он в ходе онлайн-дискуссии «Green Deal: Ukraine needs to catch up on green energy», организованной изданием Kyiv Post и компанией «ДТЭК».

По словам Рябчина, Украина активно вовлечена в процесс обсуждения внедрения Green Deal, и правительство в августе отправило свою официальную позицию по этому вопросу Европейской комиссии. В то же время он отметил, что в настоящее время у отечественного бизнеса возникло много вопросов, как Украина будет внедрять европейскую инициативу в свою экономику.

В свою очередь глава DTEK Advisory Council Йохан Бастин высказал мнение, что внедрение Украиной «зеленой» политики ЕС приведет экономику страны к технологическому прогрессу.

«Неизбежное, но вероятное постепенное внедрение «зеленой» политики ЕС приведет украинскую экономику к технологическому прогрессу: более энергоэффективным и менее загрязняющим производствам. В некоторых промышленных секторах, конечно, это приведет к потере экспортных возможностей, доходов и другим последствиям», – отметил глава DTEK Advisory Council.

При этом он добавил, что в долгосрочной перспективе Украина выиграет от развития «зеленой» генерации, поскольку в дальнейшем экологические требования к тепловой генерации будут ужесточаться, что приведет к ее удорожанию.

«Возобновляемая энергетика сегодня недостаточно развита в Украине по европейским стандартам. Ее развитие может стать источником создания рабочих мест и поддержать переход Украины к низкоуглеродной экономике», – подчеркнул Бастин.

По его мнению, правительству Украины необходимо убедить Европейскую комиссию в том, что ЕС может достичь своих климатических целей быстрее и с меньшими затратами, если он распространит «Зеленое соглашение» на своих ближайших соседей и в частности на Украину.

«Это будет включать предоставление средств ЕС Украине для финансирования инвестиций в меры по повышению энергоэффективности, сокращения потерь в сетях и роста возобновляемой энергетики», – сказал он.

Как отметил сооснователь Greencubator и глава энергокооператива «Солнечный город» Андрей Зинченко, Украина имеет много потенциальных направлений для сотрудничества с ЕС в рамках программы Green Deal, но «сегодня их развитие сдерживает регуляторный кризис и то, что Украина не придерживается взятых на себя обязательств».

Ранее «Терминал» писал, Министерство энергетики Украины намерено доработать новую редакцию Энергетической стратегии с учетом ключевых элементов Европейского зеленого соглашения (European Green Deal), заявил заместитель министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков.