Укргазвыдобування проиграло суд за Варвинское месторождение

Обновлено: Октябрь 27, 2020. Тэги: , ,

Укргазвыдобування проиграло суд за Варвинское месторождение

Укргазвыдобування (УГВ) проиграло суд против Кабинета министров, пытаясь отменить правительственный контракт с американской компанией Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области.

Об этом свидетельствует постановление Шестого апелляционного административного суда Киева от 29 сентября.

Согласно судебным материалам, Укргазвыдобування пыталась оспорить результат конкурса Межведомственной комиссии, которая заключила с Ukrainian Energy соглашение о распределении добытых углеводородов в пределах участка Варвинская на 50 лет. Результат конкурса Кабмин утвердил постановлением N507-р от 5 июля 2019 года.

Истец, в частности, требовал признать победу американской компании в конкурсе «безосновательной» и обязать Межведомственную комиссию заново рассмотреть заявки участников конкурса. Как указано в постановлении суда, предложение Ukrainian Energy комиссия оценила в 184 бала, тогда как заявку Укргазвыдобування – в 169.

Официальной причиной такого решения называлось преимущество американской компании «в части финансового обеспечения предложенной программы работ на участке недр, эффективность в охране окружающей среды и наличие опыта по поиску и добыче углеводородов».

По данным Associated Press, Ukrainian Energy принадлежит американскому бизнесмену из Харькова Майклу Блейзеру и Алексу Кранбергу. Предпринимателей агентство называет «политическими соратниками» бывшего министра энергетики США Рикка Перри.

По данным AP, Ukrainian Energy получила 50-летний контракт на разведку Варвинского месторождения даже несмотря, что ее предложение было на миллионы долларов меньше, чем у ее единственного конкурента – УГВ. Произошло это якобы после того, как Перри посетил инаугурацию Владимира Зеленского в мае 2019 года и рекомендовал Блейзера президенту, как энергетического консультанта.

Укргазвыдобування оспаривало в суде решение Окружного административного суда Киева, который 24 июня 2020 года это дело закрыл.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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