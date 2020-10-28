2020-10-28: Нефть Brent торгуется около $40 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в среду утром в ходе торгов изменились в цене до 40,55 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,58%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 38,75 доллара за баррель, потеряв 2,07%.

Цены на нефть снизились в среду, растеряв большую часть набранного на предыдущей сессии преимущества, поскольку резкое увеличение запасов в США и рост числа случаев коронавируса усилили опасения об избытке предложения и ослаблении спроса на топливо, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на нефть марки снизились на 1,53% до $40,57 за баррель к 08:49 МСК, на — на 2% до $38,78 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на 4,6 миллиона баррелей до примерно 495,2 миллиона за неделю, завершившуюся 23 октября, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 1,2 миллиона баррелей.

«Превысивший прогнозы рост запасов нефти в США спровоцировал новую распродажу, в то время как опасения по поводу перебоев поставок из-за урагана «Зета» снизились», — сказал Хироюки Кикукава, генеральный директор по исследованиям в Nissan Securities.