2020-10-28: Нефть Brent торгуется около $40 за баррель

Обновлено: Октябрь 28, 2020. Тэги: , , , , , ,

2020-10-28: Нефть Brent торгуется около $40 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в среду утром в ходе торгов изменились в цене до 40,55 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,58%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 38,75 доллара за баррель, потеряв 2,07%.

Цены на нефть снизились в среду, растеряв большую часть набранного на предыдущей сессии преимущества, поскольку резкое увеличение запасов в США и рост числа случаев коронавируса усилили опасения об избытке предложения и ослаблении спроса на топливо, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,53% до $40,57 за баррель к 08:49 МСК, на WTI — на 2% до $38,78 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на 4,6 миллиона баррелей до примерно 495,2 миллиона за неделю, завершившуюся 23 октября, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 1,2 миллиона баррелей.

«Превысивший прогнозы рост запасов нефти в США спровоцировал новую распродажу, в то время как опасения по поводу перебоев поставок из-за урагана «Зета» снизились», — сказал Хироюки Кикукава, генеральный директор по исследованиям в Nissan Securities.

Автор:

(Всего статей: 9263)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: