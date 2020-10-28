Американские законодатели призвали расширить санкции против «Северного потока – 2»

Члены Украинского кокуса Конгресса призвали лидеров Конгресса включить законопроект о расширении санкций против российского трубопровода для доставки природного газа в Европу в Закон об ассигнованиях на национальную оборону 2021 года.

Сообщает Голос Америки.

Предполагается, что Закон о прояснении мер по защите энергетической безопасности Европы (PEESCA) расширит спектр санкций против газопровода «Северный поток – 2», идущего по дну Балтийского моря из России в Германию, чтобы под них подпадали любые лица или организации, оказывающие услуги по страхованию и сварке в рамках проекта.

«Мы настоятельно призываем вас включить PEESCA в заключительную версию Закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год. Это не только укрепит европейскую энергетическую безопасность и национальную безопасность США, но и продемонстрирует твердую приверженность США демократическому будущему Украины, свободному от пагубного российского влияния», – говорится в письме.

Письмо подписано четырьмя сопредседателями Украинского кокуса – демократами Марси Каптур и Майком Куигли и республиканцами Брайаном Фитцпатриком и Энди Харрисом.

Ранее Терминал писал, что ОГТСУ озвучил все минусы запуска «Северного потока-2″.