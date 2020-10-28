Американские законодатели призвали расширить санкции против «Северного потока – 2»

Обновлено: Октябрь 28, 2020. Тэги: ,

Американские законодатели призвали расширить санкции против «Северного потока – 2»

Члены Украинского кокуса Конгресса призвали лидеров Конгресса включить законопроект о расширении санкций против российского трубопровода для доставки природного газа в Европу в Закон об ассигнованиях на национальную оборону 2021 года.

Сообщает Голос Америки.

Предполагается, что Закон о прояснении мер по защите энергетической безопасности Европы (PEESCA) расширит спектр санкций против газопровода «Северный поток – 2», идущего по дну Балтийского моря из России в Германию, чтобы под них подпадали любые лица или организации, оказывающие услуги по страхованию и сварке в рамках проекта.

«Мы настоятельно призываем вас включить PEESCA в заключительную версию Закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год. Это не только укрепит европейскую энергетическую безопасность и национальную безопасность США, но и продемонстрирует твердую приверженность США демократическому будущему Украины, свободному от пагубного российского влияния», – говорится в письме.

Письмо подписано четырьмя сопредседателями Украинского кокуса – демократами Марси Каптур и Майком Куигли и республиканцами Брайаном Фитцпатриком и Энди Харрисом.

Ранее Терминал писал, что  ОГТСУ озвучил все минусы запуска «Северного потока-2″.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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