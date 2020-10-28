Антикорупційний суд поновив слідство у справі Роттердам+

Обновлено: Октябрь 28, 2020. Тэги: , , , ,

Антикорупційний суд поновив слідство у справі Роттердам+

Вищий антикорупційний суд поновив слідство у так званій справі Роттердам+.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання у вівторок, повідомила Укрінформу прессекретар суду Олеся Чемерис.

“Вищий антикорупційний суд задовольнив скаргу і поновив слідство у справі Роттердам+», — сказала вона.

Раніше прокурор САП Віталій Пономаренко ухвалив рішення про закриття справи Роттердам+, оскільки експертиза Служби безпеки встановила відсутність збитків.

8 серпня 2019 року НАБУ оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули Роттердам+, підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд гривень збитків.

Зокрема, йдеться про ексголову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); чинного директора ДП «Оператор ринку» (на момент запровадження Роттердам+ — член НКРЕКП); начальника відділу НКРЕКП; керівника управління НКРЕКП; заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи — ключового оператора ринку теплогенерації України; директора департаменту однієї з компаній зазначеної групи.

«Термінал» писав, Вищий антикорупційний суд України заочно арештував колишнього голову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитра Вовка та заступника начальника управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського у рамках розслідування справи «Роттердам+».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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