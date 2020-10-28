Кабмин изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергию

Обновлено: Октябрь 28, 2020. Тэги: , , ,

Кабмин изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергию

Кабинет министров внес изменения в Порядок расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию, выработанную с использованием природного газа для нужд населения, учреждений и организаций, финансируемых из государственного или местного бюджета. Постановлением установлен механизм учета двухставочных тарифов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 октября.

Передает РБК-Украина.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, одной из величин, которая используется в формуле для расчета средневзвешенного тарифа, является действующий тариф на тепловую энергию, установленный субъекту хозяйствования, осуществляющего деятельность в соответствующей административно-территориальной единице.

Предприятия теплоэнергетики имеют право формировать одноставочные или двухставочные тарифы на тепловую энергию. Двухставочные тарифы на тепловую энергию складываются из условно-переменной части и условно-постоянной части.

Однако в Порядке расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию отсутствует механизм учета двухставочных тарифов при расчете средневзвешенных тарифов.

Принятое постановление предусматривает правовое урегулирование этого вопроса, предоставляет правило учета двухставочных тарифов при расчете средневзвешенных тарифов на тепловую энергию.

Ранее Терминал писал, что Кабмин изменил расчет себестоимости электроэнергии Энергоатома.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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