Кабмин изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергию

Кабинет министров внес изменения в Порядок расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию, выработанную с использованием природного газа для нужд населения, учреждений и организаций, финансируемых из государственного или местного бюджета. Постановлением установлен механизм учета двухставочных тарифов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 октября.

Передает РБК-Украина.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, одной из величин, которая используется в формуле для расчета средневзвешенного тарифа, является действующий тариф на тепловую энергию, установленный субъекту хозяйствования, осуществляющего деятельность в соответствующей административно-территориальной единице.

Предприятия теплоэнергетики имеют право формировать одноставочные или двухставочные тарифы на тепловую энергию. Двухставочные тарифы на тепловую энергию складываются из условно-переменной части и условно-постоянной части.

Однако в Порядке расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию отсутствует механизм учета двухставочных тарифов при расчете средневзвешенных тарифов.

Принятое постановление предусматривает правовое урегулирование этого вопроса, предоставляет правило учета двухставочных тарифов при расчете средневзвешенных тарифов на тепловую энергию.

Ранее Терминал писал, что Кабмин изменил расчет себестоимости электроэнергии Энергоатома.