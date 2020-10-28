Нефть ускорила падение до 5-6% после открытия торгов в США

Обновлено: Октябрь 28, 2020. Тэги: ,

Нефть ускорила падение до 5-6% после открытия торгов в США

Падение мировых цен на нефть ускорилось в среду вечером, теперь оно составляет около 5% по марке Brent и 6% — по WTI, свидетельствуют данные торгов.

Передает Прайм.

По состоянию на 16.58 по Киеву цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,95% — до 39,55 доллара, декабрьских фьючерсов — на 4,71%, до 39,26 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 5,71% — до 37,31 доллара за баррель.

После открытия торгов в США падение цен на нефть несколько ускорилось. Ранее днем оно составляло 3-4%. Теперь в центре внимания рынков официальная статистика по запасам нефти в США. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 октября, увеличились на 4,3 миллиона баррелей, или на 0,9%, и достигли 492,4 миллиона баррелей, Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста этих запасов на 1,23 миллиона баррелей.

Сразу после публикации статистики падение цен на нефть ускорилось, но затем замедлилось, так как статистика оказалась неоднозначной. Несмотря на рост запасов нефти, запасы бензина и дистилляторов уменьшились на 0,9 миллиона и на 4,5 миллиона баррелей соответственно.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в мире. На фоне роста числа заразившихся коронавирусом вводятся новые карантинные ограничения, которые сдерживают процесс восстановления мировой экономики и создают неблагоприятные условия для спроса на нефть.

Ранее Терминал писал, что Всемирный банк улучшил прогноз средней цены на нефть в 2020 году.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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