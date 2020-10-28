Нефть ускорила падение до 5-6% после открытия торгов в США

Падение мировых цен на нефть ускорилось в среду вечером, теперь оно составляет около 5% по марке Brent и 6% — по WTI, свидетельствуют данные торгов.

Передает Прайм.

По состоянию на 16.58 по Киеву цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,95% — до 39,55 доллара, декабрьских фьючерсов — на 4,71%, до 39,26 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 5,71% — до 37,31 доллара за баррель.

После открытия торгов в США падение цен на нефть несколько ускорилось. Ранее днем оно составляло 3-4%. Теперь в центре внимания рынков официальная статистика по запасам нефти в США. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 октября, увеличились на 4,3 миллиона баррелей, или на 0,9%, и достигли 492,4 миллиона баррелей, Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста этих запасов на 1,23 миллиона баррелей.

Сразу после публикации статистики падение цен на нефть ускорилось, но затем замедлилось, так как статистика оказалась неоднозначной. Несмотря на рост запасов нефти, запасы бензина и дистилляторов уменьшились на 0,9 миллиона и на 4,5 миллиона баррелей соответственно.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в мире. На фоне роста числа заразившихся коронавирусом вводятся новые карантинные ограничения, которые сдерживают процесс восстановления мировой экономики и создают неблагоприятные условия для спроса на нефть.

Ранее Терминал писал, что Всемирный банк улучшил прогноз средней цены на нефть в 2020 году.