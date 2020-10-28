ОГТСУ озвучил все минусы запуска «Северного потока-2″

Макогон считает строительство газопровода основным риском для деятельности украинской компании.



Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон считает строительство обходного российского газопровода «Северный поток-2″ основным риском для деятельности украинской компании и прилагает максимум усилий, чтобы данный проект не был реализован.

Об этом он заявил во время Шестого украинского газового форума в онлайн-формате.

«Самый основной риск для нас, для «Оператора ГТС Украины», транзитная составляющая в доходе которого составляет порядка 70%, — это строительство «Северного потока-2″. Мы надеемся и прилагаем максимум усилий, чтобы данный проект не был реализован», — сказал он.

Макогон отметил, что при этом «Оператор ГТС» готов самостоятельно обеспечивать транспортировку всего необходимого объема газа европейским потребителям.

«Как «Оператор ГТС Украины» мы готовы обеспечить «Газпрому» транспортировку всех необходимых объемов газа и считаем, что этот проект не приносит преимуществ ни европейским потребителям, ни европейским газовым компаниям. Наоборот, увеличивается зависимость рынка ЕС от одного поставщика и значительно увеличиваются риски энергетической безопасности Евросоюза», — подчеркнул он.

Читайте в «Терминале» еще, санкции США по «Северному потоку 2″ распространены на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода, говорится в обновленных пояснениях к санкциям, опубликованных во вторник на сайте госдепартамента.