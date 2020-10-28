Склад групи представників України у Координаційній Групі Фонду E5P буде оновлено

Сьогодні Кабінет Міністрів погодив проєкт Розпорядження Президента України «Про внесення змін до Розпорядження Президента України від 19 жовтня 2012 року № 195».
Повідомляє Міненерго.
Проєктом пропонується актуалізувати склад групи представників України в Координаційній Групі Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля та визначити належного представника України в Асамблеї Вкладників Фонду.
Зокрема, запропоновано призначити головою групи представників та представником в Асамблеї Вкладників в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець.
Уряд погодив вказаний проєкт Розпорядження із доопрацюванням з метою доповнення складу групи представників.
В рамках роботи Фонду щорічно передбачається проведення низки засідань, серед яких: Асамблея Вкладників Фонду, яка планується до проведення на початку грудня поточного року, а також низка засідань Координаційної групи Фонду.
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