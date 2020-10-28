Україна і Данія планують розробити програму модернізації систем теплопостачання

Обновлено: Октябрь 28, 2020. Тэги: , , ,

Україна і Данія планують розробити програму модернізації систем теплопостачання

Міністерство регіонального розвитку і територій під час зустрічі з представниками Данського енергетичного агентства домовилося про спільну підготовку програми модернізації систем теплопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

У ході зустрічі з представниками Данського енергетичного агентства було обговорено можливості двосторонньої співпраці у сфері енергоефективності, реалізацію спільних проєктів щодо модернізації систем теплопостачання, данський досвід впровадження механізмів такої модернізації та його застосування в Україні.

У результаті українська і данська сторони домовилися про спільну підготовку програми модернізації систем теплопостачання в Україні, шляхи її реалізації, пріоритетні проєкти та розвиток подальшого співробітництва у цьому напрямку.

«Модернізація систем теплопостачання – це одна з основних складових реформи енергоефективності, що сприяє зменшенню енергоспоживання та енергозбереженню. На сьогодні в Україні відсутні бюджетні кошти для виконання необхідних робіт щодо забезпечення оновлення систем. Відтак, важливо залучати іноземні інвестиції для реалізації цих завдань», – сказала заступник міністра Наталія Хоцянівська.

За словами заступника міністра з питань європейської інтеграції Ігоря Корхового, для модернізації систем теплопостачання важливо використовувати успішні іноземні практики та залучати зовнішні інвестиції, які сприятимуть оновленню та реконструкції цих систем в Україні.

Як повідомлялося, Данське енергетичне агентство було створено в 1976 році та є агенцією, що відповідає за питання пов’язані з виробництвом, постачанням та споживанням енергії, а також заходами щодо скорочення викидів вуглецю.

22 грудня 2014 року між Міністерством закордонних справ Королівства Данії та Міністерством енергетики та вугільної промисловості України підписано Угоду про співробітництво і розвиток діяльності Українсько-Данського Енергетичного Центру (УДЕЦ). Українсько-Данський Енергетичний Центр виступає робочою платформою для оперативного встановлення, управління та підтримання міжінституційної співпраці та отримання експертизи від ЕАД щодо реалізації спільних проєктів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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