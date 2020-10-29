2020-10-29: Нефть Brent торгуется ниже $40 за баррель

Обновлено: Октябрь 29, 2020. Тэги: , , , , , ,

2020-10-29: Нефть Brent торгуется ниже $40 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в четверг утром в ходе торгов выросли в цене до 39,17 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,13%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 37,52 доллара за баррель, прибавив 0,35%.

Сегодня нефть слабо дорожает после резкого падения цен накануне на данных о первом за три недели повышении запасов в США при продолжающемся росте заболеваемости COVID-19 во многих странах мира и возврате карантинных мер, пишет «Investing.com».

«Краткосрочный прогноз для нефтяного рынка нельзя назвать благоприятным, поскольку карантинные меры, вводимые в Европе, будут сдерживать спрос», — говорится в обзоре AxiCorp.

Базовые для нефтяного рынка проблемы избытка предложения и нехватки резервуарных мощностей никуда не ушли, предупреждают эксперты.

«Если текущая траектория спроса сохранится, не стоит удивляться резкому снижению цен на нефть в ближайшие недели», — цитирует обзор AxiCorp Dow Jones.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:24 мск составила $39,15 за баррель, что на $0,03 (0,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,08 (5,1%), до минимума с 12 июня.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:29 мск составила $37,48 за баррель, что на $0,09 (0,24%) выше уровня предыдущей сессии. В среду фьючерсы подешевели на $2,18 (5,5%).

Данные Минэнерго США, обнародованные вчера, показали увеличение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 октября, на 4,3 млн баррелей — максимальными темпами с июля. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост запасов на 200 тыс. баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 400 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) — до 11,1 млн б/с.

Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 90 тыс. баррелей, дистиллятов — на 4,5 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 700 тыс. баррелей и 2,5 млн баррелей соответственно.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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