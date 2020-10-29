Глава НКРЭКУ допускает рост тарифа на передачу э/э в 2021 году до уровня не выше 340 грн/МВт-ч

Обновлено: Октябрь 29, 2020. Тэги: , , , , ,

Глава НКРЭКУ допускает рост тарифа на передачу э/э в 2021 году до уровня не выше 340 грн/МВт-ч

Глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк прогнозирует тариф НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии в следующем году на уровне, приблизительно, 340 грн/МВт-ч.

Передает Энергореформа.

«Мы нормально поработали с «Укрэнерго», и сейчас у нас общее мнение, что можно вложиться в тариф приблизительно в 340 грн/МВт-ч. Поэтому от имени комиссии я хочу сказать: если повышение и будет, то относительно незначительное», – отметил Тарасюк в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

При этом глава НКРЭКУ отметил, что прогнозируемый на 2021 год тариф на передачу возможен, в частности, при условии покрытия минимум 20% «зеленого» тарифа из бюджета, как это предусмотрено законом об условиях поддержки возобновляемой энергетики №810-IX.

Тарасюк также выразил надежду на то, что стабилизировать ситуацию поможет выход ГП «Гарантированный покупатель» и НАЭК «Энергоатом» на рынок двусторонних договоров.

Ранее Терминал писал, что инвесторы в ВИЭ обвиняют правительство Украины в нарушении Меморандума о взаимопонимании.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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