Глава НКРЭКУ допускает рост тарифа на передачу э/э в 2021 году до уровня не выше 340 грн/МВт-ч

Глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк прогнозирует тариф НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии в следующем году на уровне, приблизительно, 340 грн/МВт-ч.

Передает Энергореформа.

«Мы нормально поработали с «Укрэнерго», и сейчас у нас общее мнение, что можно вложиться в тариф приблизительно в 340 грн/МВт-ч. Поэтому от имени комиссии я хочу сказать: если повышение и будет, то относительно незначительное», – отметил Тарасюк в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

При этом глава НКРЭКУ отметил, что прогнозируемый на 2021 год тариф на передачу возможен, в частности, при условии покрытия минимум 20% «зеленого» тарифа из бюджета, как это предусмотрено законом об условиях поддержки возобновляемой энергетики №810-IX.

Тарасюк также выразил надежду на то, что стабилизировать ситуацию поможет выход ГП «Гарантированный покупатель» и НАЭК «Энергоатом» на рынок двусторонних договоров.

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