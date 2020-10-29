Корея слідом за Японією оголосила «вуглецеву нейтральність» за 30 років

Обновлено: Октябрь 29, 2020. Тэги: ,

Корея слідом за Японією оголосила «вуглецеву нейтральність» за 30 років

Президент Республіки Корея Мун Чже Ін пообіцяв, що його країна досягне нульового викиду вуглекислого газу до 2050 року.

Про це повідомляє Reuters.

Влада Південної Кореї має намір залучити до ініціативи під назвою «Новий зелений курс» 8 трильйонів вон (7 мільярдів доларів) та повністю перевести промисловість на відновлювані джерела енергії.

У рамках нового курсу планується реконструкція громадських будівель, створення міських лісів, перероблення відходів тощо. Також Південна Корея очікує, що вже до 2025 року дорогами країни будуть їздити 1 мільйон 130 тисяч електрокарів та 200 тисяч так званих водневих автомобілів.

Зазначається, що нині Південна Корея має одні з найвищих показників викиду діоксиду вуглецю в регіоні.

Читайте в «Терміналі» ще, голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Сергій Калашник та Президент Корейського інституту досліджень атомної енергії (KAERI) Парк Вон-Сок підписали Меморандум про технічне співробітництво у галузі досліджень та розробок щодо мирного використання ядерної енергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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