Нефтяные цены упали до минимума с июня

Нефтяные цены находятся вблизи минимальных уровней за более чем 4 месяца.

Передает Investing.

Стоимость декабрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 13:04 по Киеву составила $37,89 за баррель, что на $1,23 (3,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 13:05 составила $36,12 за баррель, что на $1,27 (3,4%) ниже уровня предыдущей сессии.

Давление на рынок, в частности, оказывают новые карантинные меры, введенные в ряде европейских стран. Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в среду с объявлением «нового этапа» в борьбе с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря, сообщил президент.

В Германии до конца ноября из-за роста числа заболевших коронавирусом закрывается целый ряд общественных заведений, заявила канцлер Ангела Меркель.

Помимо этого, данные Минэнерго США, обнародованные в среду, показали увеличение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 октября, на 4,3 млн баррелей — максимальными темпами с июля.

Ранее Терминал писал, что Всемирный банк улучшил прогноз средней цены на нефть в 2020 году.