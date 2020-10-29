Удосконалено механізм тарифоутворення в сфері альтернативної теплоенергетики

Обновлено: Октябрь 29, 2020. Тэги: , , ,

Удосконалено механізм тарифоутворення в сфері альтернативної теплоенергетики

Уряд схвалив постанову «Про внесення змін до Порядку розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання», розроблену спільно Міністерством енергетики і Держенергоефективності.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Запропоновані зміни удосконалюють механізм розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, шляхом врахування двоставкових тарифів на теплову енергію.

«Середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, використовуються як основа для розрахунку тарифів на теплову енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії, для потреб населення та бюджетних установ (за «скороченою процедурою 90%»)», — повідомляють у відомстві.

Також зазначається, що ухвалені урядом зміни до Порядку розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію сприятимуть подальшому використанню альтернативних видів палива для виробництва теплової енергії.

«Термінал» писав, Кабінет Міністрів погодив проєкт Розпорядження Президента України «Про внесення змін до Розпорядження Президента України від 19 жовтня 2012 року № 195».

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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