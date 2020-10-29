Удосконалено механізм тарифоутворення в сфері альтернативної теплоенергетики

Уряд схвалив постанову «Про внесення змін до Порядку розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання», розроблену спільно Міністерством енергетики і Держенергоефективності.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Запропоновані зміни удосконалюють механізм розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, шляхом врахування двоставкових тарифів на теплову енергію.

«Середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, використовуються як основа для розрахунку тарифів на теплову енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії, для потреб населення та бюджетних установ (за «скороченою процедурою 90%»)», — повідомляють у відомстві.

Також зазначається, що ухвалені урядом зміни до Порядку розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію сприятимуть подальшому використанню альтернативних видів палива для виробництва теплової енергії.

«Термінал» писав, Кабінет Міністрів погодив проєкт Розпорядження Президента України «Про внесення змін до Розпорядження Президента України від 19 жовтня 2012 року № 195».